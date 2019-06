Kiitorata täynnä koneita – USA:n merijalkaväellä suurharjoitus

Yhdysvaltain asevoimat on järjestänyt kevään mittaan useissa lentotukikohdissaan näyttäviä, ”elefanttikävelyiksi” nimitettäviä suurharjoituksia.

Niiden aikana kymmenet lentokoneet tai helikopterit asettuvat tiiviiseen muodostelmaan kiitoradalle ja nousevat ilmaan välittömästi edeltävien koneiden jälkeen. Menetelmän avulla ilmaan voidaan lähettää suuri määrä kalustoa vain muutaman minuutin sisällä.

Muun muassa Etelä-Koreassa järjestetyillä harjoituksilla pyritään myös viestimään Yhdysvaltain sotilasvoimaa mahdollisille vihollismaille.

Top Gun -elokuvasta tutussa Miramarin lentotukikohdassa järjestettiin kesäkuun alussa tavanomaistakin massiivisempi elefanttikävely osana Normandian maihinnousun vuosipäivän juhlallisuuksia.

Kiitoradalle tuotiin seitsemästä eri merijalkaväen laivueesta yhteensä 26 MV-22 Osprey -kääntömoottorikonetta ja 14 CH-53 Super Stallion -kuljetushelikopteria.

– Massiivista nousuharjoitusta ei järjestetty vain näytöksenä, vaan suurin osa näistä lentokoneista ja helikoptereista jatkoi suoraan taktiseen koulutukseen, MAG-16-osaston komentaja, eversti Craig C. LeFlore toteaa tiedotteessa.

You have to see these pics of dozens of Marine MV-22s and CH-53s executing a giant elephant walk:https://t.co/odFABxAqkZ

— The War Zone (@thewarzonewire) June 12, 2019