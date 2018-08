Panu Laturi: Kiistojen sijaan kaupunkien on vahvistettava toisiaan

Mitään ei tapahdu ilman, että asioita tehdään.

Kansanedustaja Lenita Toivakka (kok.) ilmoitti eilen, että hän ei enää lähde ehdolle seuraavissa eduskuntavaaleissa. Yhdeksi syyksi hän nosti Blogissaan Etelä-Savon, oman maakuntansa, sisäisen riitelyn ja epäyhtenäisyyden, jotka syövät alueen elinvoimaa. Itsekin asiaa ulkopuolelta seuranneena tämä ei ole yllätys, sillä alueen kaupunkien Mikkelin ja Savonlinnan yhteistyö näyttää hyvin kivuliaalta.

Tämä ei ole mitenkään poikkeuksellista. Järjestimme Anssi Kujalan ja Esa Niemisen kanssa viime viikonloppuna Kyröön Käräjät. Tilaisuuden, jonka keskeinen tarkoitus oli purkaa vuosikymmeniä aluetta vaivannutta yhteistyökyvyttömyyttä ja yhdessä tekemisen puutetta. Asia tuntui kiinnostavan, sillä todella moni paikalla olleesta 120 alueen keskeisestä vaikuttajasta totesi, että hyvä, että tällainen tilaisuus järjestetään ja asialle on todella tehtävä jotain.

Seinäjoen ja Vaasan yhteinen historia ei ole ollut menestystarina. Vaikka molemmilla kaupungeilla menee hyvin, on potentiaali jäänyt lähes kokonaan käyttämättä. Riitelyä on ollut milloin yliopistosta, milloin sairaalasta. Luottamusta ei tunnu olevan eikä kykyä luoda kunnianhimoista visiota. Kuvaavaa on, että kahdessa eri maassa olevan Malmön ja Kööpenhaminan yhteistyö on vahvempaa kuin samalla etäisyydellä olevien kahden pohjalaiskaupungin.

Kuitenkin käräjillä käyty keskustelu ja tilaisuuden saama palaute oli toivoa herättävää. Alueen valtalehdet Ilkka ja Vaasa nostivat rohkeasti esille sen, millainen olisi Pohjanmaan metropoli: 240 000 asukkaan Suomen viidenneksi suurin kaupunki ja taloudellisesti neljänneksi suurin alue.

Mutta mitään ei tapahdu ilman, että asioita tehdään. Keskeistä on luoda yhteinen kunnianhimoinen visio, uudenlainen luottamus ja kunnioitus. On kyettävä ottamaan myös konkreettisia askelia. Vaasan lentokentästä pitää tehdä yhteinen lentokenttä junayhteyksillä ja yhteistä, jo olemassa olevaa pendelöintialuetta tulee vahvistaa matkustusajan lyhentämisellä sekä junien että autojen osalta. Keskeisenä tekijänä on myös alueen ammattikorkeakoulujen yhdistäminen. Päämääränä tulee olla Pohjanmaan metropolin luominen.

Elinvoiman kannalta keskeistä on se, että yhteistyötä saman alueen kaupunkien kanssa pitäisi kyetä voimistamaan ja päästä eroon osaoptimoimnnista. Suuruudella on merkitystä. Ja sillä, että yksi plus yksi on enemmän kuin kaksi.

Sama tilanne koskee useita alueita Suomessa. Keskeisin toiveeni on, että en enää koskaan joutuisi lukemaan Lenita Toivakan blogissa olevia lauseita: ” Valitettavasti vain maakunnan epäyhtenäisyys ja riitely syö elinvoimaamme. Kuntapolitiikassa ja maakuntavaltuuston puheenjohtajana jo välillä luulin, että edessä voisi olla sopuisemmat ajat.”

