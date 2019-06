Kiista eläkelupauksesta kärjistyy – ”Raha ei tule riittämään edes 50 euroon”

Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan mukaan varat riittävät, jos korotus rajataan alle 1000 euron eläkkeisiin.

Kansanedustaja Ben Zyskowicz (kok.) kyseenalaisti eduskunnassa eläkejärjestelmän uudistamiseen varatun rahamäärän riittävyyden.

Hallitusohjelman mukaan alle tuhannen euron eläkkeitä on määrä korottaa nettomääräisesti noin 50 euroa. Korotus toteutetaan Kelan kansaneläkkeisiin ja takuueläkkeisiin, ja rahaa siihen on varattu 183 miljoonaa euroa.

Zyskowicz korosti puheenvuorossaan Kelan päämatemaatikko Tapio Isolankilan kesäkuussa antamaa lausuntoa siitä, että Antti Rinteen (sd.) hallituksen esittämä ”yhtälö ei toimi”.

– Kelan asiantuntijat ovat kertoneet, että se 180 miljoonaa, jonka te olette tähän [pienten eläkkeiden korottamiseen] varanneet, eivät tule riittämään edes siihen 50 euroon, minkä te olette luvanneet. Ehkä puoleen siitä, Zyskowicz sanoi eduskunnassa lisätalousarviosta käydyssä keskustelussa tänään torstaina.

Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan Johannes Koskisen (sd.) mukaan valtiovarainvaliokunnassa ei ole ollut puhetta siitä, ettei 50 euron korotusta pystyttäisi toteuttamaan. Hänen mukaansa varat riittävät, mikäli joukko rajataan alle 1 000 euroa saaviin eläkeläisiin, eikä lavenneta korotusta kaikkiin kansan- ja takuueläkkeen saajiin.

– Siihen tarvitaan vain monimutkaisempi järjestely, miten se toteutetaan, Koskinen sanoi.

Kokoomuksen kansanedustajan Sari Sarkomaan mukaan uudistusta yritetään nyt ajaa läpi ”pussi päässä”.

– Vappuna kerrotaan satasista, hallitusohjelmassa viidestä kympistä ja päämatemaatikko puhuu muutamasta kympistä. Me olemme myöntämässä rahaa eläkejärjestelmän uudistamiseen pussi päässä. Haluaisimme tietää, minkälaiseen järjestelmään Kelalle rahaa annetaan. Onko se järkevää tai tarkoituksenmukainen malli, varsinkin, kun julkisuudessa päämatemaatikko on varoittanut, etteivät raha riitä, Sarkomaa huomautti.

Sarkomaa kysyi myös, aikooko hallitus tehdä ohjelmansa mukaisen selvityksen, joka romuttaisi työeläkejärjestelmän.

– Leikkaisitte ahkerilta sairaanhoitajilta ja opettajilta rahaa. SAK on tyrmännyt sen, STTK on tyrmännyt sen, Akava on tyrmännyt sen ja EK on tyrmännyt sen, Sarkomaa luetteli.

Lupaus toteutetaan ”tavalla tai toisella”

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) mukaan eläkelupauksen ensimmäinen osa tullaan toteuttamaan jo ensi vuoden alussa.

– Eläkeläisten ensimmäinen osio tästä satasesta tulee toteutumaan joka tapauksessa vuoden 2020 alussa. Lähtökohta on se, että ensin lisätään 50 euroa sinne 1 000 euroon asti ja sen jälkeen vielä useita kymmeniä euroja lisää eläkettä 1 400 euroon asti kuukaudessa, Rinne sanoi.

Rinne vakuutti, että tämä tullaan toteuttamaan ”tavalla tai toisella”.

Sarkomaalle Rinne vastasi, että ei kannata sotkea kahta asiaa. Hänen mukaansa eläkkeiden tasokorotus toteutetaan kansan- ja takuueläkkeiden kautta.

– Eläkejärjestelmässä on ollut isoja aukkoja erityisesti naisten näkökulmasta. Perhevapaajärjestelmän kautta ei ole kertynyt ennen vuotta 2005 laisinkaan eläkkeitä ja siitä lähtien muutama satanen kuussa perhevapaajärjestelmän puitteissa, Rinne sanoi.

Rinteen mukaan mitään muutosta työeläkejärjestelmään ei tavoitella.

– Hallitusohjelmassa on kirjaus siitä, että työeläkejärjestelmän osapuolten kanssa neuvotellaan kolmikantaisesti, löytyykö sieltä eläkejärjestelmästä mahdollisuuksia rahoittaa näitä eläkejärjestelmän puutteita, jotka liittyvät naisten eläkkeisiin tulevaisuudessa, Rinne selvitti ja painotti, että hallitus ei tule pakottamaan työmarkkinajärjestöjä.