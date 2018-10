”Kiireelliseksi julistaminen tarkoittaa, että nyt ruvetaan töihin”

Tiedustelulait mahdollistava perustuslain muutos kiireellisenä oli Tapani Töllin mukaan yhteinen työvoitto.

Tiedustelulakien parlamentaarisen seurantaryhmän puheenjohtaja Tapani Tölli (kesk.) näyttää tyytyväiseltä mieheltä, kun eduskunta on tänään keskiviikkona hyväksynyt perustuslain muutoksen kiireellisenä. Perustuslain muutos mahdollistaa siviili- ja sotilastiedustelulakien säätämisen vielä tällä vaalikaudella.

Muutoksen läpimeno kiireellisenä varmistui vasta tänään aamulla, kun perussuomalaiset tulivat kiireellisyyden kannalle. Seurantaryhmän puheenjohtaja rakensi luottamusta eduskuntaryhmien kanssa viime metreille saakka.

– Kyllähän siitä keskusteltiin monessa yhteydessä ja pitkään. Valmistelu on kestänyt kolmisen vuotta seurantaryhmän työssäkin. Aina kun päästään tällaiseen tilanteeseen, niin on hyvä mieli, Tapani Tölli sanoo Verkkouutisille.

Tölli kävi vielä eilen illalla pitkän keskustelun perussuomalaisten eduskuntaryhmän kanssa ja vastasi kansanedustajia vaivanneisiin kysymyksiin. Ryhmä päätti tänään aamulla suositella yksimielisesti kansanedustajiaan äänestämään kiireellisyyden puolesta. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajan Leena Meren mukaan ratkaisuun vaikutti Töllin kanssa käyty keskustelu.

Tölli korostaa, että kyseessä on yhteinen onnistuminen.

– Muistan kun vanha esimieheni sanoi kauan sitten, että muistakaa pojat, että oma onnistuminen tulee vain yhteisen onnistumisen kautta. Tässä on yhteinen onnistuminen, Tölli sanoo.

Kiireelliseksi julistaminen hyväksyttiin selvin luvuin

Perustuslain muutos hyväksyttiin kiireellisenä lopulta selvin luvuin. Sitä kannatti 178 kansanedustajaa. Vastaan äänestivät vain vasemmistoliiton kaksitoista kansanedustajaa ja RKP:n Eva Biaudet.

Oliko äänestystulos yllätys?

– En kovin paljon ennakoinut muuta kuin että tehdään töitä, että tämä onnistuu. Voi sanoa, että ensisijaisesti on hyvä mieli siitä, että näin meni, Tölli sanoo.

– Tässä yhteydessä on syytä todeta se, että sisällöstä ja tarpeesta on suuri yksimielisyys. Eroa on vain siitä, onko se kiireellinen vai ei. Kun lain sisällöstä ja muutoksen tarpeellisuudesta on täysi yksimielisyys, niin tämä luo jatkolle erinomaisen pohjan.

Tölli lupaa työn jatkuvan yli hallitus-oppositiorajan

Muutamat kansanedustajat ovat nostaneet esille huolen siitä, jatkuuko siviili- ja sotilastiedustelulakien käsittely valiokunnissa yli hallitus-oppositiorajan, eikä hallitus vie lakeja enemmistöpäätöksillä eteenpäin. Tölli lupaa omalta osaltaan, että työ jatkuu yli hallitus-oppositiorajan.

– Omalta osaltani pystyn (lupaamaan). Ei ole muuta vaihtoehtoa.

Nyt kun perustuslain muutos on hyväksytty, tiedustelulakien käsittely jatkuu siten, että perustuslakivaliokunta pyytää seuraavaksi substanssilaeista lausunnot asiantuntijoilta.

– Uskon, että hallintovaliokunta, puolustusvaliokunta ja lakivaliokunta rupeavat töihin heti. Toivon myös niin. Kun kiireelliseksi julistetaan, se tarkoittaa, että nyt ruvetaan töihin.

Perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtajana toimiva Tölli ei lähde vielä arvioimaan, kuinka kauan tiedustelulakien käsittely kestää valiokunnissa.

Jotkut kansanedustajat ovat arvelleet, että perustuslakivaliokunta ei ehtisi käsitellä sote-lakeja, kun tiedustelulait ajavat kiireellisinä niiden ohi.

– Katsotaan tilanteen mukaan. Ei nyt ruveta sanomaan, että jokin pannaan syrjään, vaan keskitytään nyt töihin, Tölli huokaa.

Eduskunnan sosiaali- ja tevreysvaliokunta ei ole saanut vielä maakunta- ja sote-lakeihin liittyviä mietintöjään valmiiksi. Mietintöluonnokset menevät valmistuttuaan vielä perustuslakivaliokunnan hyväksyttäväksi.