Kiinteistövälittäjä HU:lle: Nyt alkaa pudotustaistelu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kiinteistömaailma ennustaa toukokuulle 40 prosentin laskua asuntokaupassa.

Kotikatu LKV:n yrittäjä Jyrki Matilainen arvioi Helsingin Uutisille, että Helsingissä alkaa pian kiinteistövälittäjien pudotustaistelu.

Tilastojen mukaan Helsingissä myytiin viime vuoden maalis-huhtikuussa 1880 vanhaa asuntoa. Tänä vuonna myyntiä on maaliskuun alun jälkeen tullut 1104 asuntoa eli 41 prosenttia vähemmän.

– Sovitut kaupat tehdään, koska ne on aina vahvasti sanktioitu ja lainalupaukset saatu. Kuukausi on siksi liian lyhyt aika arvioida tilastoista koronan vaikutusta. Se alkaa näkyä vasta nyt – varsinkin, kun yleisesittelyt on kielletty, Matilainen sanoo.

Matilaisen mukaan kauppa käy tavallisesti aina ”hyvin”, jos välittäjiltä kysytään.

– Mutta kun leipä on kiinni kaupoista, joita ei hirveästi tehdä, niin uskon tilanteen johtavan nopeasti alan vaihtoihin. Varsinkin, jos joku julkkis-välittäjä joutuu luopumaan, niin se aiheuttaa yleistä lannistumista, Matilainen sanoo.

Samoilla linjoilla on Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Risto Kyhälä. Kyhälä tarkastelee koko maan lukuja.

– Tässä kuussa laskua tulee ennusteemme mukaan 35 prosentia. Yllätyin itse, että näinkö vähän. Toukokuussa ennustamme 40 prosenttia laskua, Kyhälä sanoo.

Kyhälän mukaan myös myytävien kohteiden määrä on laskenut.

– Myyjät ovat varovaisia. Kun koko maassa olisi normaalisti myynnissä 55 000 – 60 000 kohdetta, nyt niitä on vain 45 000, Kyhälä laskee.

– Toisaalta välittäjät kertovat, että ”renkaanpotkijat” ovat pois markkinoilta. Nyt ovat liikkeellä tosiostajat, hän sanoo.