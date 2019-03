Kiinteistönomistajille tulossa verotuspäätökset

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Verohallinto lähettää maaliskuun aikana noin kahdelle miljoonalle kiinteistönomistajalle kiinteistöverotuspäätöksen.

Kiinteistöverotuspäätös ja sen mukana tulleet ilmoitus- ja selvitysosa täytyy tarkistaa. Jos tiedoissa on täydennettävää, korjaukset kannattaa tehdä Kiinteistötiedot verkossa -palvelussa. Kiinteistöveron maksamisen eräpäivät ovat syksyllä, ja ne voivat olla tänä vuonna samaan aikaan jäännösveron eräpäivien kanssa.

Kiinteistöverotuspäätöksen tiedot perustuvat vuoden 2019 alun tilanteeseen. Jos tietoihin on tullut muutoksia, korjaukset täytyy tehdä 25. huhtikuuta mennessä.

Kiinteistötietoja voi korjata Kiinteistötiedot verkossa -palvelussa tai päätöksen mukana tulleella ilmoitusosalla. Verkkopalvelussa näkyvät samat tiedot kuin paperisella päätöksellä.

– Kiinteistötietoja korjataan tänä vuonna viimeistä kertaa Kiinteistötiedot verkossa -palvelussa. Ensi vuonna kiinteistötiedot ilmoitetaan OmaVerossa, muistuttaa ylitarkastaja Auli Hirsjärvi Verohallinnosta.

Jos tiedoissa ei ole korjattavaa, kiinteistöverotuspäätös on lopullinen ja kiinteistöveron voi maksaa päätöksen mukana tulleiden tilisiirtolomakkeiden tietojen mukaisesti. Kiinteistöveron ensimmäisen erän eräpäivä on 3. syyskuuta ja toisen erän eräpäivä 15. lokakuuta.

Jos vero on suurempi kuin 170 euroa, se maksetaan kahdessa erässä. Maksutiedot kannattaa ajastaa valmiiksi verkkopankkiin tai laittaa tilisiirrot talteen syksyä varten. Henkilöasiakkaat sekä ammatin- ja liikkeenharjoittajat voivat tilata kiinteistöverosta myös e-laskun.

Henkilöasiakkaiden tuloverotus päättyy jatkossa aiemmin kuin ennen. Jos maksettavaksi tulee jäännösveroa, suurimmalla osalla henkilöasiakkaista jäännösveron ensimmäisen erän eräpäivä on 1. elokuuta. Jos jäännösvero on yli 170 euroa, se jaetaan kahteen erään. Toisen erän eräpäivä on 1. lokakuuta.

Jos maksettavana on sekä jäännösveroa että kiinteistöveroa, eräpäiviä voi siis olla monta lyhyellä aikavälillä.