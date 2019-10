Kiinteistöjen ostamiseen tulossa rajoituksia

EU- ja ETA-alueiden ulkopuoliset ostajat tarvitsevat luvan kiinteistökauppoihin ensi vuoden alusta lähtien.

Puolustusministeriön mukaan lupaprosessilla ei pyritä hidastamaan tai hankaloittamaan ulkomaista kiinteistökauppaa Suomessa, mutta se antaa valtiolle tarvittaessa mahdollisuuden puuttua sellaiseen kiinteistöhankintaan, jonka voidaan katsoa vaarantavan kansallista turvallisuutta.

Uusien lakien myötä puolustusministeriöstä tulee lupaviranomainen, joka käsittelee lupahakemukset ja tekee päätökset lupien osalta koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.

Käytännössä EU- ja ETA-alueiden ulkopuolisten ostajien on haettava lupaa joko ennen kiinteistökaupan tekoa tai kahden kuukauden kuluessa sen jälkeen.

Luvanvaraisuus on voimassa koko Suomessa Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Ahvenanmaalla sovelletaan Ahvenanmaan omaa maanhankintalainsäädäntöä.

Lupa on hankittava, kun kiinteistön hankkii yksityishenkilö, jolla ei ole EU:n jäsenvaltion tai Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvan valtion kansalaisuutta. Kaksoiskansalaisen ei tarvitse hankkia lupaa, jos toinen hänen kansalaisuuksistaan on EU- tai ETA-valtion kansalaisuus.

Lupa vaaditaan myös yritykseltä tai muulta yhteisöltä, jonka kotipaikka on EU- ja ETA-alueen ulkopuolella.

Niin ikään lupa on tarpeen, jos ostaja on yritys tai muu yhteisö, jonka kotipaikka on EU- tai ETA-alueella, mutta jossa kahdessa ensimmäisessä kohdassa mainitulla yksityishenkilöllä tai yhteisöllä on vähintään kymmenen prosentin omistus tai vastaava tosiasiallinen vaikutusvalta yhteisössä.

Omistusta tai vaikutusvaltaa laskettaessa ei lasketa toisistaan erillisiä omistajia yhteen. Se seikka, että yhteisön omistuksesta yhteensä vähintään kymmenen prosenttia on EU- ja ETA-alueen ulkopuolella, ei siten välttämättä johda luvanhakuvelvollisuuteen. Ratkaisevaa ministeriön mukaan on se, onko jollain yksittäisellä taholla mainittu omistusosuus tai vastaava tosiasiallinen vaikutusvalta.

Asunto-osakkeen hankintaan tai kiinteistön vuokraamiseen ei tarvita lupaa.

Kiinteistökauppa ei automaattisesti peruunnu, jos lupaa ei myönnetä. Jos kiinteistökauppa on vahvistettu luvan epäämisestä huolimatta tai ennen kielteistä lupahakemusta, ostajan on myytävä tai muuten luovutettava kiinteistö edelleen vuoden kuluessa. Määräaika lasketaan siitä, kun päätös luvan epäämisestä on saanut lainvoiman.

Jos ostaja ei itse luovuta kiinteistöä edelleen vuoden määräajassa, viranomaiset myyvät kiinteistön pakkohuutokaupalla tai muulla vastaavalla menetelmällä.

Lupa on kiinteistökohtainen, eli jokaiseen hankittavaan kiinteistöön on haettava erillinen lupa. Myös kielteinen lupapäätös on kiinteistökohtainen, eikä välttämättä estä samaa henkilöä tai yhteisöä hankkimasta Suomesta jotain muuta kiinteistöä.

Lupahakemuksessa on ilmoitettava muun muassa kaupan osapuolet ja kiinteistön aiottu käyttötarkoitus. Puolustusministeriöllä on lisäksi oikeus tarvittaessa pyytää luvanhakijalta lisätietoja.