Ilmanvaihto ehtona, kun ravintolat viimein avautuvat

Turismikaupunki New York sallii jälleen ravintoloiden sisätilojen liiketoiminnan 30. syyskuuta alkaen.

Keväällä rajusti koronasta kärsineen New Yorkin ehdot ravintoloille ovat tiukat. Vaatimuksissa näkyvät nyt myös uusimmat opit koronaviruksesta.

Ravintoloilta tullaan muun muassa edellyttämään tehostettua ilmanvaihtoa ja ilman suodatusta.

Muita suurkaupungin ehtoja ovat kuumeen mittaaminen ovella, seurueiden yhteystiedon luovuttaminen ja tarjoilun loppu puolenyön aikaan. Sisätiloihin sallitaan asiakkaita vain 25 prosenttia maksimimäärästä.

BREAKING: NYC to allow restaurants to resume indoor dining as of Sep 30.

* 25% capacity

* Temps checked at door

* 1 person in every party must provide contact info

* No bar service

* No service after midnight

* Enhanced air ventilation/filtration standards https://t.co/P307drj9TI

