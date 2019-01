Kiinnitä turvavyö oikein – tässä ohjeet

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Turvavyöttömiä matkustajia on eniten autojen takapenkllä.

Autojen takapenkillä turvavyötä ei kiinnitetä niin uutterasti kuin etupenkillä. Liikenneturvan seurantojen mukaan taajamassa ajettaessa turvavyön kiinnitti henkilöauton etupenkkiläisistä 94 prosenttia ja takapenkkiläisistä 88 prosenttia.

Pakettiautolla kulkevista vain neljä viidestä kiinnittää turvavyön.

Etupenkillä vain viitisen prosenttia jättää vyön kiinnittämättä.

Liikenneturvan koulutusohjaaja Ari-Pekka Elovaara iloitsee siitä, että valtaosalla turvavyön käyttö näyttää olevan rutiinia. Hän muistuttaa takapenkkiläisten vyöttömyyden vaarantavan heidän itsensä lisäksi myös auton muut matkustajat, mitä ei välttämättä tulla niin ajatelleeksi.

– Tarpeeksi rajussa kolarissa turvavyötön takapenkkiläinen voi sinkoutua edessä matkustavan päälle. Yksinkertaisinta on auton tyypistä ja matkustuspaikasta riippumatta laittaa turvavyö aina kiinni, Ari-Pekka Elovaara toteaa.

Turvatyynyt eivät ole syy jättää turvavyötä kiinnittämättä.

– Jos turvavyö ei ole kunnolla kiinni, turvatyyny voi kolaritilanteessa aiheuttaa pahojakin vammoja. Turvavyötä kiinnitettäessä on myös huolehdittava siitä, että se on kunnolla kiristetty ja juoksee kropan yli oikein. Esimerkiksi näin talvipakkasilla on paksuin toppatakki hyvä riisua, jotta vyö tulee riittävän kireälle.

Näillä Liikenneturvan vinkeillä vyötilanne tulee kuntoon:

* Kiristä turvavyön lantio-osa napakasti lonkkaluiden päälle. Turvavyö ei saa olla kierteillä eikä löysällä.

* Varmista, että olkanauha kulkee keskellä olkapäätä, ei esimerkiksi kainalossa tai selän takana.

* Paksumpi toppatakki on syytä ottaa pois, jotta turvavyö tulee riittävän napakalle.

* Kiinnitä turvavyö riippumatta siitä, matkustatko etu- vai takapenkillä, henkilö- tai pakettiautossa.