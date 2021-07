Kiinasta varoitus: Talouden epävarmuus kasvaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Virusmuunnosten leviäminen luo riskejä maailmantalouden koronaelpymiselle.

Tuoreiden talouslukujen perusteella Kiinan bruttokansantuote kasvoi 1,3 prosenttia toisella vuosineljänneksellä.

Maa vaikuttaa palautuneen koronakriisistä hieman aiempaa vauhdikkaammin, sillä kasvua kertyi vuoden alussa vain 0,4 prosenttia.

Bruttokansantuote kasvoi 7,9 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna, jolloin koronan ensimmäisen aallon aiheuttama sulkutila vaikutti vielä voimakkaasti Kiinan tuotantoon.

Financial Timesin mukaan haasteena on tasapainotella terveen kasvuvauhdin ja finanssimarkkinoiden tasapainon välillä. Kiinan tilastokeskuksen tiedottaja varoitti, että talous on elpynyt epätasaiseen tahtiin.

– Meidän on syytä huomioida, että koronavirus jatkaa muuntumistaan maailmalla. Ulkoisia epävarmuustekijöitä on lukuisia, Liu Aihua totesi.

Kiinan hallitukselta oli odotettu mahdollisia lisätoimia elinkeinoelämän luottamuksen ja työllisyyden kohentamiseksi.

Viime aikoina erityisesti paikallishallinnon myöntämien infrastruktuurilainojen määrä on ollut laskussa. Monet ekonomistit ovat pitäneet kehitystä huolestuttavana.

Capital Economicsin ekonomisti Julian Evans-Pritchardin mukaan Kiinan viennin nopea elpyminen vaikuttaa saavuttaneen huippunsa. Maa silti saavuttanee kuuden prosentin BKT-kasvutavoitteensa kuluvalle vuodelle.

Kuluttajakysyntää pidetään tällä hetkellä Kiinan heikkona lenkkinä.

– Myyntiluvut eivät ole vielä palautuneet, eivätkä tulotasot ole nousseet muun talouden mukana, Economist Intelligence Unit -tutkimusryhmän ekonomisti Yue Su toteaa.