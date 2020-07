Kiinasta tulevista oudoista siemenistä varoitetaan

USA:n Virginian osavaltion maatalousvirasto kertoo kymmenien vastaanottajien saaneen tilaamattomia pakkauksia, jotka sisältävät tuntemattomia siemeniä.

Pakkaukset vaikuttavat tulevan Kiinasta. Niitä on saatu myös muissa USA:n osavaltioissa. Paketteja on naamioitu korulähetyksiksi.

Virasto varoittaa olemaan istuttamatta siemeniä. Niiden pelätään olevan invasiivisia, valloittavia kasveja. Vastaanottajia on kehotettu ottamaan yhteyttä viranomaisiin.

Myös Britanniassa sadat viljelijät ovat vastaanottaneet mahdollisesti vastaavia paketteja.

We have received reports of people receiving seeds from China that they did not order. If you receive them – don't plant them. Report to @USDA_APHIS at https://t.co/0U53rbAiHs pic.twitter.com/Y4yAKv5bk7

— WA St Dept of Agr (@WSDAgov) July 24, 2020