Kiinasta jyrähdys pienille EU-maille: Ylimielisiä

Kiinan kommunistisen puolueen linjaa myötäilevä Global Times -lehti arvostelee Euroopan parlamentin hyväksymää raporttia, jossa kannatetaan yhteistyön syventämistä Taiwanin kanssa.

Kiina pitää demokraattista saarivaltiota kapinallismaakuntana ja on uhannut liittää sen itseensä tarvittaessa voimatoimin. Poliittista painostusta on tehostettu viime aikoina sotilaallisella varautumisella ja sotilaskoneiden lennättämisellä Taiwanin ilmatilan tuntumassa.

EU-raportissa Taiwanin katsotaan olevan tärkeä demokraattinen liittolainen Tyynenmeren alueella. Sen todetaan tukevan sääntöperusteista järjestystä yhä kiihtyvän suurvaltakilpailun keskellä. Europarlamentaarikot kannattavat taloudellisten suhteiden tiivistämistä ja yhteistyötä kriittiseksi katsotulla teknologia-alalla.

Raportissa esitetään vakava huoli Kiinan aggressiivisuudesta, disinformaatiosta ja asevoimien järjestämistä maihinnousuharjoituksista.

Global Times -lehti syyttää Euroopan parlamenttia ääriajattelusta Taiwan-politiikassa. Sen mukaan tietyt tahot ”painostavat EU:ta toimimaan Washingtonin Kiina-strategian etuvartiona”.

– EU:n sisällä on Kiina-vastaisia ääriajattelijoita. Heidän Kiina-linjansa on Yhdysvaltojakin radikaalimpaa, lehden päätoimittaja Hu Xijin sanoo kannanotossaan.

– Taustalla on joukko ideologisia fanaatikkoja ja joitakin opportunisteja pienistä EU-valtioista.

Lehti arvioi EU:n yrittäneen tasapainoilla suhteessaan Kiinaan ja Yhdysvaltoihin.

– Ne, jotka painostavat EU:ta Taiwanin kysymyksessä eivät ole ollenkaan lojaaleja EU:n edulle. He ovat ylimielisiä osoittaessaan kuuliaisuuttaan Yhdysvalloille, Hu Xijin toteaa.

Those who push the EU on the Taiwan question are not loyal to the EU’s interests at all. They are being cocky showing their loyalty to the US, and undermining the foundation of Europe’s interests: Editor-in-Chief Hu Xijin #HuSays pic.twitter.com/tPZfDtZLdJ

— Global Times (@globaltimesnews) October 22, 2021