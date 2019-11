Kiinassa väläytetään armeijan käyttöä Hongkongissa

Valtionmedia vertaa Hongkongin mielenosoittajia terroristeihin.

Kiinan valtiollinen media on tuominnut jyrkästi Hongkongin viimeaikaiset väkivaltaisuudet ja mielenosoittajien väitetyn radikalisoitumisen.

Kommunistipuolueen kantoja heijasteleva Global Times -lehti syyttää pääkirjoituksessaan ”säälimättömiä rosvolaumoja” terrorismista ja alkukantaisesta väkivallasta.

– He ovat luoneet kauhua, jota ei ole nähty missään sivistyneessä yhteiskunnassa. Hallintoa tukevaa lainsäätäjää on puukotettu, tuomioistuimiin on heitetty polttopulloja ja tavallisia ihmisiä on sytytetty tuleen, lehti kirjoittaa.

Manner-Kiinassa on reagoitu erityisen voimakkaasti maanantain välikohtaukseen, jossa mielenosoittajien kanssa kiistelleen keski-ikäisen miehen päälle ruiskutettiin sytytysnestettä. Rajusti palanut henkilö kuljetettiin kriittisessä tilassa sairaalaan.

Global Times painottaa tukeaan Hongkongin poliisivoimille.

– Taistelette etulinjassa, mutta ette ole yksin. Teitä tukee suuri määrä ihmisiä, jotka rakastavat tätä maata ja Hongkongin kaupunkia. Kun tarpeen, [puolisotilaalliset] Kansan aseelliset poliisivoimat ja Kiinan kansanarmeijan Hongkongin varuskunta ovat valmiina tukemaan teitä lain edellyttämällä tavalla.

Hongkongin varuskuntaan on sijoitettu arvioiden mukaan noin 10 000–12 000 sotilasta. Armeija on pysytellyt perinteisesti erossa erityishallintoalueen sisäisistä asioista, mutta laki sallii sotilaiden käytön alueen puolustukseen ja yleisen järjestyksen turvaamiseen. Turvallisuusjoukkoja on lisäksi kerätty Hongkongin vastaiselle rajalle Shenzheniin.

Kiinan valtionmedia on syyttänyt länsimaista mediaa Hongkongia koskevien uutisten vääristelystää. Global Timesin mukaan esimerkiksi the Guardianin esittämä video mielenosoittajan ampumisesta oli leikattu tarkoitushakuisesti, sillä henkilö oli tavoitellut hetkeä aiemmin poliisin käsiasetta.

Kiinan ulkoministeriö vaatii Britanniaa ja Yhdysvaltoja tuomitsemaan väkivaltaisuudet aiempaa selvemmin.

– Mustiin pukeutuneet mellakoitsijat toimivat kuten terroristit. Britannian ja Yhdysvaltojen poliitikot ovat hämmentäneet poliisin toimintaa, joka tähtää kaaoksen pysäyttämiseen ja epäinhimillisen tekojen lopettamiseen. Tämä todistaa, että he tekevät yhteistyötä väkivaltaisten rikollisten kanssa, ulkoministeriö toteaa tiedotteessa.

