Kiinassa vaaditaan laser-aseita Intian rajalle – ”jos täytyy sotia”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Intian ja Kiinan välisten jännitteiden pelätään eskaloituvan aseelliseksi konfiktiksi.

Kiinalaiset sotilasasiantuntijat kehottavat maataan varautumaan paremmin Intiaa vastaan aseellisen konfliktin varalta, kertoo South China Morning Post. Aiemmin kesäkuussa sattuneissa kiinalaisten ja intialaisten sotilaiden välisissä käsikähmissä kuoli Intian mukaan 20 sen sotilasta.

Intian ulkoministeriön mukaan Kiina on siirtänyt kiistanalaiselle rajavyöhykkeelle suuria määriä joukkoja ja aseita kahdenvälisten sopimusten vastaisesti, ja maan on täytynyt vastata omien joukkojensa vastasijoittelulla. Intian armeija on antanut myös kenttäkomentajilleen luvan käyttää tuliaseita poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Sotateoreetikko, Kiinan armeijan evp-kenraalimajuri Qiao Liang arvioi että täysimittaisen sodan riski on edelleen pieni, mutta Kiinan tulisi varautua aseellisen konfliktin mahdollisuuteen. Hänen mukaansa maan täytyy ottaa aloite vakavamman sotilasyhteenoton varalta raja-alueella ja pitää suojauksensa ylhäällä.

– Jos meidän täytyy sotia, meidän täytyy iskeä nopeasti ja pitää mittakaava pienessä ja keskisuuressa sodassa, jonka tarkoituksena on aiheuttaa vastustajallemme tuskaa ja saavuttaa siten kunnioitusta pienen sodan kautta, Qiao sanoo.

Hänen mukaansa voitto olisi myös näyttö Yhdysvalloille ja itsenäisyyttä ajaville joukoille Taiwanissa.

Laivastoasiantuntija Wang Yunfein mukaan Kiinan tulisi puolestaan lisätä rajavalvontaa Intian armeijan aggressioiden varalta. Tämän sattuessa tehtäisiin määrätietoinen vastahyökkäys, joka päättyisi vasta kun Intian armeija olisi ajettu pakoon täydellisesti.

Wangin mukaan Kiinan tulisi varautua siirtämään alueelle myös vähemmän vaarallisia voimakeinoja, kuten laser-aseita, kyynelkaasua ja tainnutuskranaatteja.