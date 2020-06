Kiinassa syödään koiria festivaalilla

Vuonna 2009 alkunsa saanut koiriensyöntifestivaali järjestetään Kiinassa tänäkin vuonna maan hallituksen lopetuskehotuksista huolimatta.

Asiasta uutisoivien New York Postin ja Daily Mailin mukaan festivaali on käynnissä 21.-30. kesäkuuta Kiinan lounaisosassa sijaitsevassa Yulinin kaupungissa.

Osanottajamäärän kerrotaan tänä vuonna romahtaneen. Siten tämä saattaa olla viimeinen vuosi, kun tapahtuma järjestetään.

Festivaaleilta jaetuissa videoissa näkyy, etteivät ihmiset käytä siellä asioidessaan maskeja.

– Toivon, että Yulin ei muutu pelkästään eläinten vuoksi, vaan myös ihmisten terveyden ja turvallisuuden vuoksi, Kiinassa eläinsuojelujärjestöä edustava Peter Li sanoo.

– Massakokoontumiset ruuhkautuneilla toreilla ja ravintoloissa koiranlihan vaihtamiseksi ja kuluttamiseksi festivaalin nimissä on todellinen terveysuhka.

Kiina päätti helmikuussa kieltää kaiken villieläinkaupan ja villieläinten käytön. Aluksi kiellon oli tarkoitus olla väliaikainen, mutta se säädettiin lopulta pysyväksi. Kielto ei ole tarkkarajainen, sitä on vaikea valvoa ja koiria kielto ei koske.

Kiinassa uskotaan koiranlihan syönnin tuottavan onnea ja parantavan terveyttä. Sillä uskotaan myös olevan vaikutuksia miesten seksuaalisuuteen. Maassa tapetaan ravinnoksi noin 10-20 miljoonaa koiraa vuodessa.

Festivaaleilla koiria myydään mukaan sekä kuolleina että elävinä. Elävät koirat myydään valmistettaviksi kotiin.

Chinese market vendors chop up rows of slaughtered dogs as Yulin celebrates notorious festival despite COVID-19 https://t.co/uGMJgdaEBS

— Daily Mail Online (@MailOnline) June 23, 2020