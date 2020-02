Kiinassa pörssi syöksyi, pankki odottaa kuoppaa

Danske Bankissa ei uskota, että koronaviruksella olisi pitkäaikaista vaikutusta markkinoihin.

Kiinassa Shanghain osakemarkkinat putosivat maanantaina lähes kahdeksan prosenttia, mikä oli suurin pudotus yhden päivän aikana neljään vuoteen.

Danske Bankin senioristrategi Tuukka Kemppainen kuitenkin muistuttaa, että markkinat olivat Kiinassa kiinni yli viikon kiinalaisen uudenvuoden takia. Maanantain hänen mukaansa hinnoiteltiin sisään paljon sitä, mitä muilla markkinoilla oli jo hinnoiteltu viime päivien aikana.

– Emme usko, että koronaviruksella on pitkäaikaista vaikutusta markkinoihin ja pidämme osakkeet pienessä ylipainossa. Lyhyellä aikavälillä osakkeet ovat jo reagoineet, etenkin Kiinassa, mutta heiluntaa on varmasti vielä luvassa. Tällä hetkellä viruksen leviämisvauhti on jopa hieman hidastumassa aiemmasta kovasta vauhdista, ja sen kuolleisuusaste on esimerkiksi SARS-epidemiaa pienempi. Nähtäväksi kuitenkin jää kuinka laajalle virus leviää, eli jatkamme tilanteen seuraamista, Kemppainen toteaa tiedotteessa.

Koronavirus kuitenkin heikentää hänen mukaansa epäilemättä talousnäkymien paranemista.

– Odotuksemme on, että viruksen takia talousnäkymien paranemiseen tulee kuoppa, mutta näkyminen paraneminen jatkuu, kun viruksen aiheuttama epävarmuus vähenee.

Kemppainen arvioi myös aiempien epidemioiden vaikutusten perusteella, että koronavirus saattaa olla sijoittajille hyvä ostonpaikka etenkin alueilla ja toimialoilla, joissa osakkeet reagoivat negatiivisimmin.

– Kukaan ei kuitenkaan tiedä, milloin markkinat tekevät mahdollisen pohjakosketuksen. Siksi suosittelemme yhäkin pitämään pienen ylipainon osakkeissa ja ennen kaikkea pysymään omassa sijoitussuunnitelmassa, hän toteaa.