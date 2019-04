”Isoisä Xi ohjasi meitä” – näin Kiinassa nyt opetetaan sosialismia

Kiinan valtiollisen Global Timesin mukaan uusi sovellus ja verkkosivusto on suunniteltu auttamaan kouluikäisiä lapsia ”oppimaan sosialistisesta ajattelusta ja Kiinan klassikoista osana kampanjaa, jolla halutaan lujittaa heidän uskoaan puolueeseen ja inspiroida heitä tulemaan sosialistisiksi menestyjiksi”.

Asiasta uutisoi tässä CNN.

Alustalla on eriaiheisia oppitunteja. Yksi niistä esittelee, kuinka ”isoisä Xi ohjasi meidät uudelle aikakaudelle”. Sovelluksessa esitellään runsaasti kuvia presidentti Xi Jinpingistä hymyilevien lasten keskellä.

Global Timesin mukaan tammikuussa lanseeratussa kampanjassa, jonka osa sovellus on, halutaan esitellä lapsille sosialismia presidentti Xin ajatusten kautta.

Sovellus julkaistiin sen jälkeen, kun aikuisille tarkoitettu ”Pieni punainen sovellus” nousi jättimenestykseen.

"It is Grandpa Xi who led us into the new era!" One of many lessons on the new People's Daily Junior platform for elementary and middle school-aged kids to learn about Xi Jinping Thought on socialism with Chinese characteristics: https://t.co/ZQAZoTJtkn pic.twitter.com/OTCDI3Jm5Q

— 𝕛𝕒𝕞𝕖𝕤 𝕘𝕣𝕚𝕗𝕗𝕚𝕥𝕙𝕤 🇭🇰🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@jgriffiths) April 8, 2019