Kiinan väitetään tehneen salaa ydinkokeita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

USA:n mukaan Kiina saattaa rikkoa ydinkoekieltoa.

Kiina saattaa suorittaa salassa erittäin matalan latauksen ydinkokeita, amerikkalaisessa asevalvontaraportissa kerrotaan. Asiasta uutisoivan Wall Street Journalin mukaan syytökset sisältyvät Yhdysvaltain hallinnon julkaisemaan tiivistelmään kansainvälistä asevalvontaa koskevasta vuosittaisesta raportista.

Kiina on vakuuttanut noudattavansa kansainvälistä ydinkokeet kieltävää sopimusta. Raportissa ei todisteta Kiinan rikkovan lupaustaan. WSJ:n mukaan siinä listataan kuitenkin runsaasti toimia, joiden kerrotaan herättäneen huolen siitä, ettei Kiinan hallitus puhu totta.

Väitteiden keskiössä on Lop Nurin koealue. Sen on havaittu olleen varsin aktiivinen. Alueella on suoritettu suuria kaivauksia ja Kiinan väitetään valmistelleen siellä ydinkokeisiin tarkoitettuja maanalaisia kammioita.

Katkokset Kiinan alueella olevien valvonta-asemien tiedoissa ovat lisänneet epäilyksiä. Asemien sensorit mittaavat radioaktiivisuutta ja keräävät seismistä dataa.

Kiistan kohteena oleva ydinkokeet kieltävä sopimus syntyi vuonna 1996. Se ei ole sitova, koska riittävän moni valtio ei ole allekirjoittanut sitä. Muun muassa Yhdysvallat ja Kiina ovat kuitenkin vakuuttaneet noudattavansa sen ehtoja. Sopimus sallii esimerkiksi ydinaseiden luotettavuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi ydinmateriaalilla tehtävät kokeet, kunhan määrät eivät ole sellaisia, että ne aiheuttaisivat varsinaisen ydinräjähdyksen.

Kiinan Yhdysvaltain-suurlähetystö ei vastannut WSJ:n kommenttipyyntöön.

”Otettava esiin Pekingin kanssa”

Joidenkin entisten asevalvontaviranomaisten mukaan presidentti Donald Trumpin hallinto haluaa ennemmin nokittaa Kiinaa kuin ratkoa ongelmia diplomatialla.

– Jos Yhdysvallat huolii Kiinan tehneen ydinkokeita, tulisi nämä huolet ottaa esiin Pekingin kanssa – sekä keskustella tavoista, joilla voidaan rakentaa luottoa siihen, ettei tällaisia testejä tapahdu, entinen korkea asevalvontaviranomainen Steve Andreasen arvioi.

Väitteet salaisista ydinkokeista lisäävät entisestään painetta Yhdysvaltain ja Kiinan suhteisiin. Kiinaa on arvosteltu koronaepidemian salailusta sen alkuvaiheessa. Sittemmin Kiina on pyrkinyt kontrolloimaan tutkimusta viruksen synnystä.

Mediatietojen mukaan Yhdysvaltojen hallinnossa leviää teoria, jonka mukaan virus olisi voinut päästä karkuun Wuhanin tartuntatautilaboratoriosta. Hiljattain julki tulleet kahden vuoden takaiset amerikkalaisviranomaisten varoitukset Wuhanissa tehdystä vaarallisesta koronavirustutkimuksesta ovat vauhdittaneet keskustelua.

Virusta ei siis uskota laboratorion tuotteeksi, mutta sen epäillään saattaneen karata lepakoiden viruksia tutkineesta ja turvallisuusongelmista kärsineestä laitoksesta. Tällaisesta ei toistaiseksi ole kuitenkaan esitetty todisteita.