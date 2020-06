Kiinan uusi lentotukialus katosi satelliittikuvista

Kiinan uutta lentotukialusta ei enää näy satelliittikuvissa telakalla, jossa sitä on rakennettu. Keskeneräinen alus on siirretty pois Shanghaista sijaitsevalta telakalta jossain vaiheessa toukokuun 25. ja 28. päivän välillä.

Yllättävästä katoamisesta kertovan Forbesin mukaan kaupalliset satelliitit kulkevat telakkalueen ylitse useita kertoja viikossa. Viime aikoina tiheä pilvipeite on kuitenkin vaikeuttanut kuvien saantia.

Laivastoasiantuntija H.I Sutton toteaa Forbesin artikkelissa, että toistaiseksi on epäselvää, minne lentotukialus on siirretty ja miksi. Hänen mukaansa siirron taustalla voivat olla esimerkiksi jonkinlaiset ongelmat telakka-alueella. Hämärän peitossa on myös, onko tapahtumilla jonkinlaista vaikutusta Kiinan lentotukialushankkeeseen.

Tyypin 003 -lentotukialuksen on määrä valmistua tänä vuonna ja tulla varsinaiseen käyttöön vuonna 2023. Alus on hieman amerikkalaisia lentotukialuksia pienempi. Se ei myöskään ole ydinkäyttöinen.

Julkisuudessa olevien tietojen mukaan uusi lentotukialus käyttää elektromagneettisia katapultteja koneiden laukaisemiseen aiemmissa kiinalaistukialuksissa käytettyjen hyppyrien sijasta. Elektromagneettista katapulttia käytetään myös uusissa amerikkalaisissa Gerald R. Ford -luokan lentotukialuksissa.

Hankkeesta kerrotaan lisää alla näkyvällä CSIS:n videolla. Siinä huomautetaan muun muassa, että aluksen yksityiskohtia on pyritty salaamaan sen päälle pystytetyillä suojilla.

This most recent image showing the Type 003 aircraft carrier construction site at the Jiangnan Shipyard in Shanghai on 11th June … and indeed, the carrier is gone.

(Image via @lqy99021608) pic.twitter.com/bkOYcgAClx

— @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) June 15, 2020