Kiinan uusi häivekone ehkä jo tuotannossa

Chengdu J-20B:n moottoreita on pidetty läpimurtona Kiinan omalle hävittäjätuotannolle.

Kiinan kerrotaan valmistavan uutta versiota huippumodernista Chengdu J-20 -häivekoneestaan.

The Drive -sivuston mukaan pitkään valmistellun J-20B:n tuotanto on mahdollisesti jo alkanut kesän aikana. Hävittäjään on tiettävästi lisätty uusi versio kiinalaisista WS-10 Taihang -moottoreista, joita esiteltiin Zhuhain lentonäytöksessä marraskuussa 2018.

Moottorin suorituskykyä on verrattu Venäjän Suhoi Su-27 -hävittäjän uusimpiin malleihin ja Yhdysvaltain F-22 Raptor -hävittäjään. Asiantuntijat ovat pitäneet WS-10B-3-moottoria läpimurtona Kiinan omalle hävittäjätuotannolle.

Varhaiset J-20A-hävittäjämallit oli varustettu venäläisillä AL-31-moottoreilla.

Venäjä-yhteistyöstä huolimatta kiinalaisten suihkumoottorien tuotanto on kärsinyt viime vuosina useista viivästyksistä ja luotettavuusongelmista.

Mediatietojen mukaan Chengdu Aircraft Industry -yhtiö rakentaa parhaillaan enintään kuutta J-20B-häivekonetta, joista ensimmäisen on määrä valmistua loppuvuoteen mennessä. Uusien koneiden oletetaan siirtyvän 1. lentoprikaatin käyttöön Koillis-Kiinassa sijaitsevaan Shenyangin lentotukikohtaan.