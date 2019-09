Kiinan teollisuus supistuu, presidentin puhetta odotetaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Palvelusektori kannattelee viimeisten taloustietojen mukaan yhä maan taloutta.

Kiinan tuoreiden ostopäällikköindeksien mukaan teollisuussektori jatkoi supistumista viidettä kuukautta ja palvelusektorillakin aktiviteetti hidastui hieman.

Valtio-omisteisia suuria yhtiötä painottava kokonais-PMI kuitenkin pysytteli 53,1 tasolla, kerrotaan Nordean aamukatsauksessa. Pienempiä ja yksityisiä yrityksiä painottavan Caixin-indeksin mukaan teollisuussektorilla elvyttiin syyskuussa tasolle 51,4 tasolta 50,4.

Kiinan huomisista kansantasavallan 70-vuotisjuhlista odotetaan Nordean mukaan merkkejä Kiinan todellisesta talouskehityksestä ja valmiudesta kompromissiin kauppaneuvotteluissa.

Kiinan talouden tutkiminen on pankin mukaan poikkeuksellisen haastavaa, sillä maan tilastoihin luotetaan keskimääräistä heikommin ja sen talousjärjestelmä on poikkeuksellisen tiiviisti linkittynyt poliittiseen johtoon. Tämän takia on kiinnostavaa, millaisin ilmauksin presidentti Xi kuvailee maansa talouskehitystä ja suhdetta muihin maihin kansalaisilleen.

Lisäksi Nordeassa arvioidaan, että Xin puheessa voidaan kuulla mahdollisia viittauksia lisäelvytykseen ja suhtautumisesta yksityisen sektorin rooliin. Kauppasodan etenemistä voidaan ennakoida, jos kotimaista yleisöä valmistellaan mahdolliseen kauppakompromissiin.