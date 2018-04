Kiinan talouskasvu ylitti odotukset

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

6,8 prosentin kasvutahti oli ekonomistien ennakkoarvioita korkeampi.

Kiinan talous kasvoi maan virallisten tilastojen mukaan vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä 6,8 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Luku oli ennakkoarvioita parempi ja ylitti hallituksen asettaman 6,5 prosentin kasvutavoitteen. Kasvua vauhditti erityisesti vahva kotimainen kysyntä.

Vähittäiskauppa kasvoi 10,1 prosenttia ja verkkomyynti yli 35 prosenttia.

Kiinan taloudessa on silti monia riskitekijöitä, huomauttaa BBC. Velkaantuminen on ollut kasvussa ja asuntokuplan puhkeamisesta on spekuloitu jo pitkään.

Nordean Kiina-ekonomisti Amy Zhuangin mukaan lukemat ovat toistaiseksi hyvällä tasolla, mutta asuntomarkkinoiden hyytyminen voi heikentää tulevia kasvuodotuksia.

Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppasuhteiden kiristyminen on herättänyt huolta negatiivisista vaikutuksista maiden vientiin. Kauppatariffien mahdollinen vaikutus selviää vasta myöhemmin.