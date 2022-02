Kiinan talous yskii ja se voi heijastua maailmalle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kiinteistöala ja rakentaminen painavat pahasti Kiinan taloutta, mutta vastatoimiin on ryhdytty.

Talviolympialaisten huumassa on Kiinan talousmoottorin viimeaikainen köhinä ehkä jäänyt vähälle huomiolle, mutta maan talouden suuren koon takia sillä on merkitystä maailmantaloudelle.

Kiinan tilastovirasto kertoi tammikuussa, että maan talous kasvoi viime vuonna 8,1 prosenttia, mikä ylitti komeasti maan kuuden prosentin kasvutavoitteen. Kasvu kuitenkin hidastui vuoden mittaan, sillä alkuvuoden korkeita lukuja selittää matala vertailutaso edellisen vuoden korona-ajalta.

Loka-joulukuun kasvuksi virasto ilmoitti neljä prosenttia vuodentakaisesta. Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitoksen Bofitin mukaan luvut ovat herättäneet epäilyjä, sillä muut loka-joulukuun tilastot eivät viittaa aivan tällaiseen kasvuun. Suomen Pankissa tehtyjen vaihtoehtoisten laskelmien mukaan kasvu on mahdollisesti ollut selvästi hitaampaa.

Bofit arvioi jo viime keväänä, että Kiinan kasvupotentiaali oli laskenut rakenteellisten tekijöiden ja koronaelvytyksen kasvattamien epätasapainojen vuoksi.

Kansainvälisen valuuttarahasto IMF on laskenut ennustettaan Kiinan talouskasvusta tänä vuonna 4,8 prosenttiin ja ensi vuonna 5,2 prosenttiin. Ennustetta ovat heikentäneet omikron-koronaviruksen leviäminen Kiinaan sekä maan kiinteistösektorin ongelmat.

Vertailuna IMF ennustaa maailmantalouden kasvavan tänä vuonna 4,4 prosenttia. Esimerkiksi Intian talouden odotetaan kasvavan peräti 9 prosenttia.

Investointipankki Goldman Sachs puolestaan on ennustanut Kiinan talouskasvun jäävän tänä vuonna vain 4,3 prosenttin. Myös Goldman Sachsin ennustetta ovat heikentäneet omikron-munnoksen leviäminen ja siitä mahdollisesti aiheutuvat tiukat rajoitustoimet.

Kiinan talouspäättäjät eivät ole asettaneet vielä virallista kasvutavoitetta tälle vuodelle. Jotkut aluehallinnoista ovat kuitenkin jo kertoneet tavoitteistaan, ja niiden perusteella kansallinen tavoite uskotaan asettuvan 5–6 prosenttiin.

Kiinteistösektori ja rakentaminen vaikeuksissa

Kiinan tilastoviraston mukaan loka-joulukuussa talouskasvua kannatteli kotimaisen kulutuskysynnän toipuminen ja vahva vienti. Talouden kasvua kuitenkin hidasti investointikysynnän väheneminen, mikä on Bofitin mukaan täysin poikkeuksellista Kiinalle.

Kasvua talouteen toi eniten teollisuus, mutta vähittäis- ja tukkukaupan kasvu jäi vaisummaksi. Hidasta oli kasvu myös majoitus- ja ravitsemusalalla. Varsinaiset ongelmat kuitenkin ovat rakentamisessa ja kiinteistösektorilla, jotka molemmat supistuivat loka-joulukuussa.

Kiinan asuntokauppa väheni The Economist -lehden mukaan joulukuussa vuodentakaisesta lähes 18 prosenttia. Viranomaiset ovat lehden mukaan yrittäneet vakuuttaa asunnonostajille, että heidän etukäteen ostamansa asunnot kyllä rakennetaan, vaikka rakennuttaja tekisikin konkurssin. Asuntolainojen korkoja on laskettu, ja monissa kaupungeissa on kokeiltu tukia ja veronalennuksia asuntokaupan vauhdittamiseksi.

Kiinteistösektorin vaikeuksien arvellaan kuitenkin jatkuvan vielä tänä vuonna. IMF arvioi, että kiinteistöinvestointien kasvu hidastuuu merkittävästi johtuen tiukasta politiikasta, jolla pyritään hillitsemään alan toimijoihin liittyviä riskejä. Pelottavana esimerkkinä on vaikeasti velkaantunut kiinteistöyhtiö Evergrande, joka joutui yrityssaneeraukseen joulukuussa.

Jos kiinteistösektorin lasku kiihtyy edelleen ja kiinteistyhtiöiden rahoitusongelmat kasvavat, saattavat pankit ja muut rahoituslaitokset joutua IMF:n mukaan supistamaan luotonantoaan laajemmin talouden eri sektoreilla. Tämä voisi jarruttaa kulutusta ja investointeja, mikä hidastaisi maan talouden yleistä kasvua.

Taloutta vakautetaan

Kiinan talouspäättäjät ovat kuitenkin ryhtyneet toimiin talouden vakauttamiseksi. Keskuspankki laski tammikuussa tärkeimpiä viitekorkojaan ensimmäinen kerran koronakevään 2020 jälkeen, ja pankki kertoi käyttävänsä tänä vuonna rahapolitiikkansa välineitä laajemminkin.

Bofitin mukaan keskuspankki haluaa välttää lainanannon romahtamisen ja vakauttaa talouskehitystä. Pankkien varantovaatimuksia laskettiin jo joulukuussa.

Myös lainojen viitekorkoja on laskettu hieman. Maltillisen laskun on Bofitin mukaan tulkittu kertovan halusta tukea asuntoluototusta, mutta toisaalta halutaan välttää laajaa kiinteistösektorin elvytystä.

Inflaatio hidastui joulukuussa 1,5 prosenttiin, ja pankkien lainakanta kasvoi viime vuonna enää vain vähän yli 11 prosenttia. Kasvu hidastui varsinkin kotitalouksien lainoissa, joista suurin osa on asuntolainoja.