Kiinan talous on syöksynyt rajusti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Aasian pörssejä eivät synkät tiedot kuitenkaan heilauttaneet.

Kiinan talous supistunut virallisten tietojen mukaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä koronavirusepidemian takia 6,8 prosenttia.

Tämä on ensimmäinen kerta vuonna 1992 alkaneen mittaushistorian aikana, kun talous on supistunut tammi-maaliskuussa. Itse asiassa Kiinassa on nähty jatkuvaa kasvua jo yli 40 vuotta.

Bruttokansan tuotteen lasku tulee BBC:n haastatteleman asiantuntijan mukaan johtamaan pysyviin tulomenetyksiin, jotka näkyvät pienten yritysten konkursseina ja työttömyytenä.

Aasian osakemarkkinoilla ei kuitenkaan tapahtunut perjantaina synkistö talousuvuista huolimatta pudotusta, vaan runsaan prosentin nousua nöhtiin Manner-Kiinassa, Hongkongissa ja Tokiossa.

Sijoittajia innostivat Financial Timesin mukaan merkit siitä, että muutamat maat olisivat jo avaamassa talouttaan. Lisäksi erään raportin mukaan Gileadin kehittämästä rokotteesta olisi saatu testeissä myönteisiä merkkejä.