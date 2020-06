Kiinan sotilaiden kerrotaan työntäneen intialaisia vankeja jyrkänteeltä

Korkeiden intialaisupseerien mukaan kiinalaiset sotilaat ovat kohdistaneet raakuuksia Kashmirin alueen rajakahakassa otettuihin intialaisiin vankeihin. Kiinalaisten kerrotaan muun muassa työntäneen vankejaan alas jyrkänteeltä. Intialaisten sotilaiden ruumiita on väitetysti nostettu Galwan-joesta.

Kiistellyllä alueella Kashmirin Ladakhissa tapahtuneessa kahakassa kuoli ensimmäisten tietojen mukaan kaksi intialaista sotilasta ja yksi upseeri. Hän vahvistui myöhemmin Intian armeijan everstiksi. Business Standardin mukaan Intia on kertonut 17 kahakassa loukkaantuneen sotilaan menehtyneen myöhemmin vammoihinsa.

Useiden medialähteiden mukaan yhteenotossa menehtyi myös kiinalaisia sotilaita. Mitään virallisia lukuja kiinalaisuhreista ei kuitenkaan ole kerrottu.

Rajakahakka käytiin kivillä, pampuilla ja muilla astaloilla. Laukauksia ei vaihdettu. Taustalla on vuonna 1996 solmittu sopimus, joka kieltää molempia osapuolia tuomasta tuliaseita kahta kilometria lähemmäs raja-aluetta.

Many may wonder why the clash between Indian-PLA forces involved medieval weapons like clubs or staves, and not firearms. In 1996, both sides agreed not to use firearms within 2km of the LAC. This reduces the number of potential fatalities in a clash, but increases its brutality. https://t.co/xa8c1HR4XW pic.twitter.com/e7uiT99rBr

— Vipin Narang (@NarangVipin) June 17, 2020