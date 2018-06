Kiinan sensuuri tiukkenee: Pipsa Possusta viimeisin valtion vihollinen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Piirroshahmosta on puoluemedian mukaan tullut Kiinan hallintoa kritisoivan vastarinnan symboli.

Kiina on huolestunut suositun Pipsa Possu -piirretyn vaikutuksesta asenteisiin, kertoo The Independent. Lastenohjelma on joutunut sensuurin kohteeksi, koska valtio pelkää sen innostavan ”gangsteri-asenteisiin”.

Kiinalainen Douyin-verkkopalvelu päätti kieltää Pipsa Possu -videot. Netistä katosi yli 300 000 videoklippiä.

Ongelma syntyi, kun kiinalaiset alakulttuurit ottivat Pipsa Possun omakseen. Viattomasta hahmosta alettiin tehtailla meemejä ja hupivideoita, jotka saavuttivat huimia katsojalukuja.

Uusimpana trendinä Shehuiren-kulttuuria edustavat nuoret netinkäyttäjät alkoivat ottaa piirroshahmoa esittäviä tatuointeja. Nuorilla on Kiinan valtiollisen median mukaan vaarallisia ja hallinnon vastaisia ajatuksia.

Sensuuri on Kiinassa ollut nousussa uuden kyberturvallisuuslain astuessa voimaan kesällä 2017. Laki on osa presidentti Xi Jinpingin yrityksiä kiristää kontrollia siitä, mitä kiinalaiset näkevät ja tekevät Internetissä.

Monia tavallisia palveluita, kuten Google hakukonetta, Gmailia, Facebookia, Twitteriä ja Instagramia ei voida käyttää normaalisti Kiinassa.

Ristiriidoista huolimatta Pipsa Possu on säilyttänyt huiman suosionsa Kiinassa. Piirroshahmon ympärille on jopa suunnitteilla kaksi erilaista teemapuistoa.