Olympiaratkaisu koronakuplaan: Robotit tarjoilevat ruoat

Ihmiskontaktien vähentäminen on viety uudelle tasolle Pekingin olympialaisissa.

Robotit ovat tavanomainen näky Pekingin olympialaisten koronakuplassa, BBC kertoo. Niitä on käytössä muun muassa hotelleissa ja mediakeskuksissa, joissa ne siivoavat ja muistuttavat maskin käytöstä. Myös ruoanlaitto ja tarjoilu on pitkälle automatisoitu.

Roboteista on jaettu innokkaasti videoita sosiaaliseen mediaan. USA Today-lehden toimittaja Sandy Hooper on jakanut videon roboteista valmistamassa ruokaa, siivoamassa ja tarjoilemassa drinkkejä.

– Mediakeskuksessa robotit valmistavat ruokani. Toivon että heillä olisi kasvotarrat kuten hotellini desinfioivalla robotilla, Hooper twiittasi.

BBC:n Anna Thompsonin videolla on hotellin siivousrobotti.

– Tämä pikkumies tuli kanssani hissiin tänä aamuna, mutta oli hieman epävarma mihin kerrokseen nousta.

In the media center, my food is prepared by robots. I wish they had face stickers like my hotel disinfecting robot. https://t.co/TNeRWbXkxZ — Sandy Hooper (@SandyHooper) February 2, 2022

This little fella joined me in the lift this morning but was a bit unsure which floor to get out on! #bbcolympics #Beijing2022 pic.twitter.com/uijjzfzySV — Anna Thompson (@BBCAnnaT) February 5, 2022

A coffee robot that cleans up afterwards ☕️ I need one of these at home. pic.twitter.com/WN9Ny1CoyX — Katie Falkingham (@KatieFalkingham) February 1, 2022