Kiinan presidentin vaimo on WHO:n hyväntahdon lähettiläs

Maailman terveysjärjestö WHO:n nimeämien hyväntahdon lähettiläiden joukosta löytyy myös Kiinan presidentti Xi Jinpingin vaimo Peng Liyuan, kertoo American Military News. Terveysjärjestön verkkosivuilla olevissa esittelyissä tästä kytköksestä ei kuitenkaan mainita sanallakaan.

WHO kertoo Pengin olevan kuuluisa sopraano ja näyttelijä, joka työskentelee kiinalaisten tanssi- ja lauluasioiden johtajana Kiinan vapautusarmeijan yleisten poliittisten asioiden osastolla. Sotilasarvoltaan Peng on WHO:n mukaan kenraalimajuri.

Pengiä on kritisoitu aiemmin siitä, että hän lauloi kiinalaisille sotilaille Tiananmenin aukiolla siellä tapahtuneen verilöylyn jälkeen vuonna 1989.

Järjestön hyväntahdon lähettiläiden joukosta löytyy myös Kiinan valtiollisen median uutisankkuri James Chau. Hänen tiedetään puolustaneen Kiinan toimia koronavirusepidemian osalta, mutta myös juontaneen pakotetun tunnustuksen britannian kansalaiselta, joka oli huumattu ja kahlittu tuoliin.

Yhdistyneiden kansakuntien toimintaa valvovan UN Watch -ihmisoikeusjärjestön johtajan Hillel Neuerin mukaan Chau on pyrkinyt propagandistina ohjaamaan keskustelua pandemian alusta saakka.

– Väärinkäyttäen WHO-titteliään kaunistellakseen Kiinan lukuja ja oikeuttaakseen hallintoa ja sen viranomaisia.

This sounds like a joke. It's not.

Meet the W.H.O.'s Goodwill Ambassadors:

🇨🇳 Peng Liyuan, wife of Chinese dictator Xi Jinping, and Major General in the People’s Liberation Armyhttps://t.co/tZSY6flJh5

🇨🇳 James Chau, propagandist for Chinese state TVhttps://t.co/oudYEfyVls pic.twitter.com/JwfkcxgM0D

— Hillel Neuer (@HillelNeuer) May 20, 2020