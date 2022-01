Kiinan mukaan Venäjän turvallisuushuolet pitää huomioida Ukrainassa

Kiina kehottaa länsimaita huomioimaan Venäjän näkökulmat Ukrainan kriisissä ja Venäjän vaatimissa turvallisuuspoliittisissa keskusteluissa.

Kiinan valtion media Xinhuan on julkaissut tässä Kiinan ulkoministeri Wang Yin lausunnot Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinkenin tapaamisen jälkeen.

Kiinalaiskannanotto on pitkälti linjassa Venäjän esittämien näkemysten kanssa.

Wang Yin mukaan ”Ukrainan jännitteiden” ratkaisemiseksi on palattava vuoden 2015 Minskin sopimuksiin. Kiina vaatii ”kaikkia osapuolia pysymään rauhallisina ja pidättäytymään lietsomasta jännitteitä tai kiihdyttämästä kriisiä.

Xinhuan mukaan Wang painotti, ettei yhdsen valtion turvallisuutta saisi taata toisten turvallisuuden kustannuksella ja ettei alueellista turvallisuutta tulisi taata ”vahvistamalla tai jopa laajentamalla sotilasliittoja”.

– Kaikkien osapuolten tulisi 2000-luvulla hylätä täysin kylmän sodan ajattelumalli ja muodostaa tasapainoinen, toimiva ja kestävä eurooppalainen turvallisuusmekanismi neuvottelujen kautta, Wang totesi.

– Venäjän aiheelliset turvallisuushuolet tulisi ottaa vakavasti ja huomioida, hän jatkoi.

Kiinalaislausunto noudattelee Venäjän länsimaille esittämiä vaatimuksia.

Kommentti valtioiden turvallisuudesta ja sotilasliitoista on käytännössä sama Etykin vuoden 1990 peruskirjasta ja Istanbulin vuoden 1999 huippukokouksen julistuksesta löytyvä periaate, johon Venäjä on valikoiden vedonnut vaatimustensa tueksi. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov viittasi siihen joulun alla.

Asiantuntijat ovat huomauttaneet, että tähän vedotessa unohdetaan kuitenkin, että samat julistukset sisältävät myös kohdan, jossa vahvistetaan valtioiden valinnanvapaus sotilasliittoihin liittymisessä.

Esimerkiksi arvostettu Venäjä-asiantuntija, Cardiffin yliopiston ja Johns Hopkinsin yliopiston professori Sergei Radtshenko on luonnehtinut venäläisten tulkintoja ”osittaiseksi ja valikoivaksi asiakirjojen tulkinnaksi”, jota voi pitää lähinnä propagandana.

Massachusetts Institute of Technologyn kansainvälisen turvallisuuden professori ja Kiinan puolustuspolitiikan asiantuntija M. Taylor Fravel katsoo Wang Yin lausuntojen merkitsevän käytännössä sitä, että Kiinakin katsoo, ettei Nato saisi enää laajentua.

– Toisin sanoen Kiina suosii diplomaattista ratkaisua, mutta sen pitäisi olla sellainen, jossa huomioidaan ainakin osa Venäjän huolista. Wangin ilmaisut tukevat lisäksi Venäjän tapaa esittää asia Washingtonin ja Moskovan välisenä, Fravel arvioi Twitterissä.

