Kiinan mukaan kolme päivää ratkaisee toisen aallon

Seuraavat kolme vuorokautta tulevat olemaan Kiinan koronavirustilanteen kehittymisen kannalta ratkaisevia, Kiinan tautienehkäisy‑ ja ‑valvontakeskuksen epidemiologi Wu Zunyou varoittaa.

Kiinan Pekingissä on todettu viimeisten viiden päivän sisällä 106 uutta tartuntaa. Aiheesta uutisoivan South China Morning Post kertoo, että tautiryppäiden uskotaan saaneen alkunsa ainakin kahdelta tukkutorilta. Uusimmat niistä jäljitettiin Haidianin kaupunkipiirissä sijaitsevaan Xinfadin tukkutoriin. Uusien tartuntojen aiheuttaja on toistaiseksi kiistanalainen, mutta Kiinan valtiollisessa mediassa virusta on kerrottu löydettäneen tuontilohen leikkuulaudalta.

Kyseessä on maan viranomaisten mukaan vakavin tartuntarypäs helmikuun jälkeen. Kaupunki oli koronavapaa aiemmin noin 50 päivän ajan.

Tartuntatautiviraston epidemiologin Wu Zunyoun mukaan tartuntaketjut osoittavat, että kaikki sairastapaukset ovat nyt peräisin yhdestä lähteestä. Hän pitää sitä positiivisena asiana leviäsriskin kannalta.

Hänen mukaansa tilanteen kehittymistä on välttämätöntä seurata erittäin tarkasti torstaihin asti, jotta nähdään, mihin suuntaan epidemia kehittyy.

– Pekingin toimenpiteet ovat oikea-aikaisia ​​ja tehokkaita. Tartunnan saaneilla saattaa esiintyä oireita seuraavien kahden päivän aikana. Jos ilmoitettujen tapausten lukumäärä ei kasva paljon, voidaan sanoa, että epidemia on pohjimmiltaan vakiintunut tällaisessa mittakaavassa, Wu Zunyou sanoi Kiinan valtion omistaman CCTV:n mukaan ja jatkoi:

– Kun verrataan tartuntaryppäiden sijaintia Pekingissä ja taudin varhaista esiintymistä Wuhanissa, jääkö tämä kuitenkaan viimeiseksi kerraksi? Tuleeko vielä kolmas ja neljäs samanlainen tautirypäs tukkutoreilla?

Tartuntoja on levinnyt myös Pekingin ulkopuolelle. Ainakin kolmella ihmisellä on todettu korona Hebein ja yksi Sichuan maakunnassa. Pekingissä ollut mies oli lentänyt viime tiistaina Sichuaan ja altistanut yhteensä 111 ihmistä koronavirukselle.

Myös Kiinan Shanghaissa, Guangdongissa, Sisä-Mongoliassa ja Liaoningissa on raportoitu kussakin yhdestä uudesta tartunnasta.

And here we have that covid transmission toolkit being ignored as comprehensively as possible:

• Indoor

• Close contact

• Extended time

• No masks

• Lots of loud talking

• Large number of people

Result: 16 new infections in one go https://t.co/F8at5K9LO1

— John Burn-Murdoch (@jburnmurdoch) June 16, 2020