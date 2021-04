Kiinan kommunistipuolue sata vuotta – maa etenee kohti arktisia alueita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kiina on saavuttanut kyvyn toteuttaa Silkkitie-aloittaan myös Arktisilla alueilla

Kiina jatkaa geopoliittisen asemansa vahvistamista. Se on saavuttanut kyvyn toteuttaa Silkkitie-aloittaan myös Arktisilla alueilla.

Kiinan keskeisin väline geopoliittisten valta-asemien vahvistamisessa on Uusi Silkkitie-aloite (Belt and Road Initiative BRI). Kiina juhlii Kommunistisen puolueen sataa vuotta ensi heinäkuussa ja juhlinnan alkajaisiksi on hyväksytty viisivuotissuunnitelma 2021–2025. Uudet BRI-linjaukset ovat olennainen osa.

– Iskulause ”korkeatasoinen kehittäminen” mainitaan viisivuotissuunnitelmassa 28 kertaa ja se on vahva painotus myös BRI:n osalta, sanoo Merics-instituutin Kiina-analyytikko Jacob Mardell. Berliinissä toimiva Merics on Euroopan suurin nyky-Kiinaan keskittyvä tutkimuslaitos.

Silkkitie-aloitetta on toteutettu vuodesta 2015 ja se tunnetaan suurista infrastruktuurihankkeista, joita kohtaan on herännyt usein vastarintaa. Uusi viisivuotissuunnitelma tuo tässä suhteessa selkeitä muutoksia. Samalla aloite laajenee.

Uusiksi elementeiksi nostetaan Terveyden Silkkitie ja Digitaalinen Silkkitie sekä vihreä teknologia. Kiinan BRI-lainoitus vähenee ja sen sijaan suositaan kansainvälistä rahoitusta sekä public-private-kumppanuusmalleja.

Pohjoisessa uutena avauksena on Napa-alueiden Silkkitie (Polar Silk Road). Mardell kertoo, että viisivuotissuunnitelman mukaan Kiina haluaa suojella ja kehittää Arktista sekä osallistua alueen hallintaan, kun ilmastonmuutos avaa Jäämerta laivaliikenteelle, kalastukselle ja luonnonvarojen hyödyntämiselle.

– Kiina on ollut kauan kiinnostunut Arktisesta alueesta, mutta kyvyn toteuttaa suunnitelmaan se on saavuttanut vasta viime aikoina. Kiina näkee itsensä Arktista lähellä olevana kansana.

Jacob Mardellin mukaan Silkkitie-aloitteen muutokset eivät ole pelkkää retoriikkaa, vaan Kiina pyrkii vastaamaan sekä kotimaiseen että kansainväliseen kritiikkiin. Samalla BRI-hankkeita sopeutetaan Kiinan oman talouden tarpeisiin.

Talous elpyy länttä nopeammin

Merics seuraa Kiinan talouskehitystä tarkoin. Koronakriisin alussa talous notkahti, mutta toipui nopeasti. Työmarkkinoilla, joita Kiinan hallitus painottaa aiempaa enemmän, on koettu työllisyyden uusi nousu. Reaalipalkat kohosivat 2,1 prosenttia viime vuoden lopulla ja vuodelta 2020 kirjattiin 2,3 prosentin BKT-kasvu. Koronavuoden talousluvut olivat kuitenkin Kiinalle kehnoimpia 45 vuoteen.

Merics arvioi, että talouden kasvu on palannut Kiinassa kriisiä edeltäneelle tasolle. Hallituksen elvytystoimet ovat osoittautuneet tehokkaiksi, mutta talouskehitystä kuvataan yhä epävakaaksi. Etenkin teollisuustuotannon ja viennin elpyminen ovat vauhdittaneen nousua, veturina kiinalaistuotteiden kansainvälinen kysyntä.

Tuore Merics Tracker-raportti toteaa, että Kiina sai hyvän alun tämän vuoden talouskehitykselle. Kiinalle ennustetaan 2021 valoisampia talousnäkymiä kuin Euroopalle ja USA:lle. Talouden uusi vahvistuminen luo perustaa Kiinan johdon kunnianhimoisille geopoliittisille suunnitelmille.

Kirjoittaja: HANNU TAAVITSAINEN