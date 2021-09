Kiinan kiinteistöjätti uhkaa kaatua, varoitus taloudelle

Kiinalaisen kiinteistöalan jättiyhtiö Evergranden osakekurssi on jatkanut syöksyään Hongkongin pörssissä.

Taustalla on yhtiön luottoluokituksen lasku ja huoli siitä, ettei se pysty hoitamaan noin 250 miljardin euron velkataakkansa kustannuksia.

Evergranden osakekurssi on laskenut kuluvan vuoden aikana 75 prosenttia. Guardian-lehden mukaan kurssi laski torstaina lähes kymmenen prosenttia, mikä jätti sen alemmalle tasolle kuin pörssilistautumisensa aikana vuonna 2009.

Osa Evergranden 200 000 työntekijästä on osoittanut mieltään toimitilojen ulkopuolella maksamattomien palkkojen vuoksi. Massiivisella velkaantumisella on rahoitettu yhtiön kasvua ja muiden kiintöistöalan yritysten hankintoja. Yhtiö omistaa lisäksi kiinalaisen jalkapallojoukkueen.

Velanotto on vaikeutunut osin Kiinan hallituksen toimien vuoksi, joiden tarkoituksena on vähentää kiinteistöalan riskejä. Uusien asuntokohteiden keskihinta on laskenut viime aikoina Kiinassa noin 20 prosenttia aiempaan huipputasoon verrattuna.

Hang Seng -pankin pääekonomisti Dan Wang arvioi CNBC:lle, että Evergranden kaltainen jättiyhtiö tulee todennäköisesti saamaan valtiolta tukitoimia. Sen kaatumisen on varoitettu heijastuvan koko maan kiinteistösektoriin ja sitä kautta maailmantalouteen.

– Keskushallinto on kiristänyt kiinteistömarkkinoiden sääntelyä jo vuodesta 2017 lähtien. Linjaa ei ole muutettu tämänkään vuoden aikana, vaikka Kiinan talouskasvusta on esitetty kasvavia huolia, Dan Wang sanoo.

Risk of contagion here with Evergrande debt. Bloomberg reporting earlier that Credit Suisse & Citi no longer accepting Fantasia (another developer) bonds as collateral.

Certainly one to watch.

— IGSquawk (@IGSquawk) September 7, 2021