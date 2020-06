Kiinan ja Intian sotilaat tappoivat toisiaan kivillä ja pampuilla

Kuolonuhreja kerrotaan tulleen molemmin puolin.

Kiinalaisten ja intialaisten sotilaiden välinen rajakahakka käytiin mediatiedon mukaan kivin ja pampuin. Laukauksia ei siis vaihdettu. Uhreja kerrotaan tulleen molemmin puolin, mutta vain Intia on tähän mennessä vahvistanut yhden upseerin ja kahden sotilaan saaneen surmansa.

Asian tuoreimpia vaiheita Twitterissä ruotivan India Todayn toimittaja Shiv Aroorin mukaan surmansa saanut upseeri oli eversti. Intian asevoimien tiedotteen mukaan ”uhreja tuli molemmin puolin”. Kiina ei ole kuitenkaan vahvistanut asiaa. Intian uhrilukujen kerrotaan vielä mahdollisesti nousevan.

Kahakka tapahtui kiistellyllä alueella Kashmirin Ladakhissa. Jännitteet raja-alueella ovat kasvaneet jo pitkään ja sekä Kiina että Intia ovat syyttäneet toisiaan alueloukkauksista. Molempien maiden asevoimat ovat keränneet alueelle lisää joukkoja viime aikoina.

Korkeiden sotilashenkilöiden sanotaan tavanneen tiistaina sopiakseen tilanteen liennyttämisestä.

Two updates: Casualties on both sides (unclear what nature/numbers on Chinese side). No bullets fired, clash was with stones and clubs. Several injured. Will update. — Shiv Aroor (@ShivAroor) June 16, 2020

Statement from Indian Army confirms the 3 deaths. Horrifying news from Ladakh: pic.twitter.com/opHI6yZg5u — Shiv Aroor (@ShivAroor) June 16, 2020

16 minutes after its first statement, Indian Army issues an amended version adding 3 words: ‘on both sides’.👇🏽 pic.twitter.com/PUGj4CPcsP — Shiv Aroor (@ShivAroor) June 16, 2020

The news isn’t getting better. Hearing that Indian Army casualty figures could go up. Injuries have been grievous. Casualties confirmed on Chinese side, but no nature/numbers yet. — Shiv Aroor (@ShivAroor) June 16, 2020