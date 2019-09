Kiinan into durianiin uusi uhka Malesian sademetsille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lisääntyvä kysyntä durian-hedelmän Kiinassa on uusi uhka Malesian hupeneville sademetsille.

Malesiassa on 1980-luvulta lähtien menetetty laajoja sademetsäalueita sademetsäpuun ja palmuöljyn viennin tarpeisiin.

Kiinalaisten kasvava into durian-hedelmän kulutuskäyttöön on luomassa nyt kolmannen paineen sademetsien katoamiselle. Malesian sademetsien suojelu- ja tutkimuskeskuksen Dzaeman Dzulkiflin mukaan durianin kysynnästä näyttää kasvavan uusi iso uhka.

Hänen keskuksensa korostaa sademetsien suojelun olevan tärkeä ”ase” ilmastomuutoksen vastaisessa toiminnassa ja Dzulkifli vaatii hallitustaan tekemään uusia inventaarioita sademetsien käytöstä ja säätämään rajoitteita durianin kasvatukselle.

Aiemmin erikoisesta hajustaan tunnettua hedelmää viljeltiin Malesiassa pienviljelijöiden hedelmätiloilla, mutta nyt sitä kasvattavat suurviljelijät suurten rahoittajien tukemina metsissä. Malesian hallituksessa on arvioitu durianin viennin kasvavan jopa 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja Malesian ehkä ohittavan Thaimaan sen suurimpana viejänä.

Viime vuonna maailman sademetsäpeitteestä arvioitiin kadonneen noin 12 miljoonaa hehtaaria ja Malesia kuului suurimpien hävittäjien joukkoon. Maa kuuluu maailman suurimpiin sademetsäpuiden viejiin ja palmuöljyn tuottajiin.

Palmuöljyplantaasit ovat Malesiassa ja naapurimaa Indonesian hallitsemassa Borneossa tuhonneet suuria määriä sademetsää ja olleet syynä joka vuosi myös naapurimaissa huolta aiheuttaviin suuriin metsäpaloihin.

Dzaeman Dzulkifli vaatii maansa uutta hallitusta ottamaan oppia palmuöljyteollisuuden laajentamisessa tehdyistä virheistä ja rajoittamaan durianin kasvatusta metsissä. Hallituksen julkilausuttuna tavoitteena on uudistaa ensi vuonna maan vuosikymmeniä vanhoja metsälakeja.

Dzulkiflin mielestä uusien durian-puiden istuttamisesta metsiin tulisi pidättyä ja maanviljelijöitä rohkaista korvaamaan vanhoja palmupuitaan durianilla.

Vaikka durian on voimakkaan hajunsa takia kielletty Aasiassa monissa julkisissa paikoissa, on siitä tullut uusi hittituote Kiinassa. Siellä sitä käytetään muun muassa pitsoissa, voissa, salaattikastikkeissa ja maitotuotteissa. Alan teollisuuden kehittyessä sitä voidaan paremmin pakastekuivata ja paketoida, jolloin tuoreus maussa on jäljellä vielä Kiinan markkinoillakin.

Malesian perustuslaissa metsien hallinto on keskusvallan sijaan annettu osavaltioiden tehtäväksi. Tämän katsotaan johtaneen siihen, että ympäristönsuojelua ja alkuperäiskansojen oikeuksia ei riittävällä tavalla arvosteta.

Suojelukeskuksen Dzulkiflin mukaan uusien metsälakien tavoitteena pitäisi olla moninaisemman ja pienimuotoisemman metsän käytön rohkaiseminen massaviljelyn ja massahakkuiden sijasta. Hän muistuttaa Malesian sitoutuneen kansainvälisissä ympäristökokouksisaa myös hiilivapaiden markkinoiden edistämiseen.

– Pitäisi oppia siitä, miten käytimme metsiä vielä 1980-luvulla, hän vaatii.

Aasian nimekkäin sademetsäalue on juuri Malesian Borneo. Alueen eliökanta on yksi suurimpia monimuotoisuudessaan kattaen arviolta jopa 20 prosenttia maailman eläinlajeista.