Koronakaupunki Wuhan markkinoi videolla – ”odotamme sinua”

Kiinalaisia kehotetaan pitämään kiinni toivosta virusepidemian keskellä.

Koronavirusepidemian keskiössä oleva Wuhanin kaupunki on julkaissut videon nostattaakseen yhteishenkeä ja kerätäkseen tukea Kiinassa leviävän viruksen taltuttamiseksi.

Kiinan valtiollisen CGTN-televisioyhtiön Twitterissä jakamalla videolla kehotetaan välttämään paniikkia.

– Wuhan, ei aihetta paniikkiin, me odotamme sinua, videolla todetaan.

11 miljoonan asukkaan Wuhan asetettiin karanteeniin tammikuussa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen keskiviikkona päivittämien tietojen mukaan koronavirus on tappanut 490 ihmistä, joista suurin osa Wuhanissa. Tartuntoja on todettu yhteensä yli 24 000. Tartuntoja on tavattu myös Kiinan ulkopuolella yli 20 maassa. Muissa maissa on todettu yhteensä noin 200 tartuntaa.

Matkailumainosta muistuttavalla videolla näytetään aluksi viruspelon tyhjentämiä katuja ja teitä. Epidemian luoma ilmapiiri on synkkä.

Heti tämän jälkeen kerrotaan kaupungin asukkaiden ja eri alojen ammattilaisten kuitenkin ponnistelevan yhdessä eteenpäin, jotta kaupunki nousisi jaloilleen ja pääsisi jatkamaan normaalia arkeaan.

Videolla muistutetaan, että ”rakkaus ja toivo leviävät virusta nopeammin”.

#Wuhan, a city on lockdown due to #coronavirus outbreak, has released a spirit-lifting video saying, "Wuhan, don't panic, we're waiting for you." pic.twitter.com/RBoZ1ZXiSh — CGTN (@CGTNOfficial) February 5, 2020