Kiinan härski operaatio: superhävittäjät varastettiin ulkomailta

Maan ilmavoimien kehitys on nojannut pitkälti teknologian kopiointiin muilta mailta.

Kiinan presidentti Xi Jinping on jatkanut viime vuosina maansa sotilaallisen voiman kehittämistä. Laivastoa on kasvatettu ja aseteknologian kehitykseen on ohjattu lisärahaa. Kiina on myös perustanut ensimmäisen ulkomailla sijaitsevan sotilastukikohdan Djiboutiin.

Nopea kehitys on nojannut pitkälti muiden maiden teknologian varastamiseen, imitoimiseen tai ostamiseen. Popular Mechanicsin mukaan tämä on erityisen selvää maan ilmavoimien suhteen.

Kiina otti viime vuonna käyttöön päivitetyn version Chengdu J-10 -hävittäjästä, jonka ulkomuoto on hyvin lähellä amerikkalaista F-16-hävittäjää. Sen kehitys juontaa juurensa 1980-luvulta, jolloin Yhdysvallat kehitti Israelin kanssa uutta hävittäjälentokonetta F-16:n pohjalta.

Vaikka hanke lopulta peruttiin korkeiden kustannusten vuoksi, päätti Israel myydä hankkeen suunnitelmat Kiinalle. Sen armeija pääsi näin ollen suoraan käsiksi F-16:n teknologiaan ja päivitti pitkälti vanhentuneen hävittäjäkalustonsa nopeaan tahtiin.

1980-luvun lopulla Kiina suostutteli talousromahduksen partaalla olleen Neuvostoliiton myymään itselleen modernin Sukhoi-27:n tuotantolisenssin. Tämän pohjalta maa sai käyttöönsä Shenyang J-11/16-hävittäjämallit.

Neuvostoliitto ei ollut kuitenkaan halukas myymään lentotukialuskäyttöön suunniteltua Su-33-hävittäjäänsä. Kiina ratkaisi ongelman hankkimalla koneen Ukrainan kautta ja rakentamalla sen pohjalta J-15:n, joka on tällä hetkellä maan pääasiallinen tukialushävittäjä.

Vakooja uhrautui Kiinan puolesta

Määrätietoinen kopiointi on jatkunut myös viime vuosien aikana. Yhdysvallat syyttää Kiinaa MQ-9 Reaper -lennokin suunnitelmien varastamisesta, tosin CASC Caihong-4 -lennokki on ilmeisesti suorituskyvyltään amerikkalaista esikuvaansa heikompi.

Kiinan kansalainen Su Bin tuomittiin vuonna 2016 lähes neljäksi vuodeksi vankilaan vakoilusta. Syytteen mukaan hän oli varastanut Lockheed Martin -yhtiön viidennen sukupolven F-22 Raptor -hävittäjän suunnitelman.

Vakoojan uhraus koitui Kiinan voitoksi, sillä Chengdu J-20 -hävittäjä kopioitiin suoraan F-22:n salaisten piirustusten pohjalta. Asiantuntijoiden mukaan J-20:n häiveominaisuudet ovat kuitenkin huomattavasti amerikkalaiskonetta vaatimattomammat.

Su Bin sai käsiinsä myös F-35:een liittyviä asiakirjoja, joita on hyödynnetty uudessa Shenyang J-31 -hävittäjässä.

