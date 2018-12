Kiinan häivehävittäjän kopio kuvattiin USA:n tukikohdassa

Sosiaalisessa mediassa on ihmetelty viime päivinä Yhdysvaltojen asevoimien alueella Savannah-Hilton Headin lentokentällä Yhdysvaltojen Georgiassa tehtyä erikoista havaintoa.

Nimettömänä pysyttelevän kuvaajan ottamassa kuvassa (alla) näkyy nimittäin Kiinan ilmavoimien uuden J-20-häivehävittäjän täysikokoinen malli.

Ilmailusivusto The Aviationistille lähetetty kuva herätti julkaisemisensa jälkeen runsaasti spekulaatioita. Jotkut epäilivät, että kyseessä oli aito kone ja kylmän sodan aikoja muistuttava loikkaus. Toiset taas pitivät koko kuvaa pelkkänä väärennöksenä.

Yhdysvaltojen ilmavoimat on kuitenkin vahvistanut, ettei kyse ole kuvamanipulaatiosta vaan merijalkaväen harjoituskäyttöön rakennetusta mallista.

The Aviationistin mukaan on epäselvää, mihin harjoitustarkoituksiin Kiinan ykköshävittäjän täysikokoista ja realistista mallia oikein käytetään.

USAF Confirms: The Chinese J-20 Spotted In Georgia Is a Mock-Up Used For Training by the U.S. Marine Corps. Read more here: https://t.co/4SQzWCN34I pic.twitter.com/a5Aod4zPwj

— The Aviationist (@TheAviationist) December 9, 2018