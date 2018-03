Kiinan avaruusasema putoaa Maahan lähipäivinä

Käytöstä poistettu kiinalainen avaruusasema Tiangong-1 on putoamassa lähipäivien aikana hallitsemattomasti ilmakehään.

Euroopan avaruusjärjestö ESA:n tuoreimman arvion mukaan putoaminen tapahtuu aikaisintaan lauantaina.

Vuonna 2011 laukaistu Tiangong-1 toimi prototyyppinä laajemmalle miehitetylle avaruusasemalle, jonka on tarkoitus aloittaa toimintansa vuonna 2022.

Tiangongin moottorien oli alun perin tarkoitus hidastaa avaruusaseman vauhtia, jotta se olisi saatu pudotettua hallitusti eteläiselle Tyynellemerelle.

Yhteys Tiangongiin katkesi yllättäen maaliskuussa 2016, joten sen tarkkaa putoamisaikaa tai -paikkaa on vaikea arvioida. Asema voi pudota minne vain pohjoisen ja eteläisen 43. leveyspiirin väliin.

Ennusteen mukaan kappale syöksyy palavana Maan ilmakehän läpi 31.3.–2.4. Suurin osa asemasta palaa ilmakehässä, mutta joitain osia voi pudota mereen tai maalle.

ESA:n mukaan on äärimmäisen epätodennäköistä, että putoamisesta koituisi vaaraa ihmisille.

World exlcusive higly topical radar image video of #Tiangong1 based on data recorded today! Altitude: 200,5 km perigee, Rotation speed has increased, now 2,2°/s -> 2:23 min per one turn #reentry #radar #Tiangong #spacedebris pic.twitter.com/BaszrMz4mH

— Fraunhofer FHR engl. (@Fraunhofer_FHRe) March 27, 2018