”Kiinan aggressio on heikkouden merkki”

Presidentti Xi Jinpingin huoli kommunistipuolueen asemasta saattaisi laukaista hyökkäyksen Taiwaniin.

Kiinan kansanarmeija on tänä vuonna surmannut kymmeniä Intian asevoimien sotilaita maiden välisissä rajakahakoissa, upottanut vietnamilaisen kalastusaluksen ja loukannut Taiwanin ilmatilaa ennätyksellisen monta kertaa.

Sotilaallisen painostuksen ohella Kiina on yhdysvaltalaistutkija Dan Blumenthalin mukaan myynyt aseita Serbialle Naton varoituksista huolimatta, vaatinut Maailman terveysjärjestöä WHO:ta sensuroimaan Kiinan kannalta epäedullisia tietoja, tuominnut Kanadan kansalaisen kuolemaan ja asettanut raskaita rangaistustulleja Pekingin riittämättömiä koronavirustoimia kritisoineelle Australialle.

– Vallitsevan käsityksen mukaan Peking on nyt aiempaa aggressiivisempi, koska se on nousussa, kun taas Yhdysvallat on hämmentynyt ja laskussa, America Enterprise Institute -ajatushautomon Aasia-tutkimusohjelmaa johtava Blumenthal kirjoittaa The National Interest-lehdessä.

Tähän ajatteluun kuuluu mielikuva presidentti Xi Jinpingistä Kiinan menestyksekkäänä johtajana, jonka rakentama sotilaallinen ja taloudellinen mahti luovat edellytykset hänen hyökkäävän ja revisionistisen ulkopoliittisen visionsa toteuttamiselle.

– Tämä näkemys on kuitenkin liian yksinkertaistava. Kiinan aggressio ei ole seurausta vain maan voimasta, vaan myös sen heikkoudesta, Blumenthal toteaa.

Xi Jinpingin syvä huoli maansa sisäisestä vakaudesta, kommunistipuolueen yksinvallan legitimiteetistä ja puolueen yhtenäisyydestä ovat hänen mukaansa tosiasiassa keskeisiä vaikuttimia Kiinan sotaisan käyttäytymisen taustalla.

Taiwan vaaravyöhykkeessä

Kiinan kommunistipuolueen on Blumenthalin mukaan käytännössä välttämätöntä harjoittaa aggressiivista ulkopolitiikkaa, sillä vain siten se pystyy torjumaan sisäistä heikkoutta.

– Kiinan kommunistipuolue suhtautuu pakkomielteisesti sitä haurastuttaviin tekijöihin, kuten kansan tuen ja legitimiteetin menettämisen uhkaan sekä oikeuksien ja vapauksien vaatimuksiin, hän sanoo.

– Kun Kiinan kansalaiset arvostelevat hallitustaan, Kiinan on toimittava aggressiivisesti ulkomailla. Peking hyödyntää ulkoista hyökkäävyyttä lietsoakseen kiinalaista nationalismia ja luodakseen kuvaa kommunistipuolueesta kansan suojelijana ja Kiinan uuden kukoistuskauden edistäjänä, hän toteaa.

Kiinan etsiessä otollista kohdetta aggressiivisen politiikkansa toteuttamiselle sen kapinallisena maakuntanaan pitämä Taiwan on Blumenthalin mielestä erityisessä vaaravyöhykkeessä. Kiinan laivaston viimeaikaiset sotaharjoitukset kovapanosammuntoineen maan lähivesillä saattavatkin tällä kertaa olla vasta alkusoittoa kauan pelätylle invaasiolle.