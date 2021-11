Kiinalta megaelokuva verisestä taistelusta amerikkalaisia vastaan

Kommunistinen puolue tuotti satojen miljoonien filmin Chosinin tekojärven taistelusta 1950 Pohjois-Koreassa.

The Battle at Lake Changjin on eniten lipputuloja tuottanut elokuva maailmassa tänä vuonna. Tämä perustuu filmin 877 miljoonan dollarin tuloihin yksistään Kiinassa.

Elokuvan tarinan tilasi Kiinan kommunistisen puolueen PR-osasto puolueen satavuotisjuhlien kunniaksi. Budjetti oli 200 miljoonaa dollaria.

Changjinin tai Jangjinin eli Chosinin tekojärven/vesisäiliön taisteluissa Korean sodassa ottivat yhteen vastaperustetun Kiinan kansantasavallan joukot ja Yhdysvaltain/YK:n joukot. Kiina iski nykyisen Pohjois-Korean alueelle salaa suurella miesylivoimalla ja pyrki eliminoimaan vastustajat kokonaan.

Rajuissa taisteluissa ja jopa 30 asteen pakkasessa kuoli kymmeniä tuhansia miehiä. Amerikkalaiset onnistuivat ihmeen kaupalla vetäytymään. Seurauksena oli nykyisen Pohjois-Korean syntyminen.

Elokuva tulee Varietyn mukaan nyt ensi-iltaan Yhdysvaltojen teattereissa.

Suurtaistelusta on tehty aiemmin useita läntisiä elokuvia ja dokumentteja. Sellainen on esimerkiksi Netflixillä nähty American Experience: The Battle of Chosin.