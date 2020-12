Kiinassa päästörajoitus: Lämmitys päälle vasta +3 asteessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Viisivuotissuunnitelman tavoitteet pyritään täyttämään viime hetken toimilla.

Itäkiinalaisessa Zhejiangin maakunnassa katuvalot on sammutettu, hissit pysähtyvät kolmanteen kerrokseen ja tehtaissa tehdään puolittaisia työvuoroja. Rajoituksilla pyritään suitsimaan kasvavaa sähkönkulutusta, joka on on ylittänyt viisivuotissuunnitelman asettamat tavoitteet. Asiasta uutisoi CNN.

Zhejiangin maakuntahallitus on kehoittanut myös laittamaan lämmityksen päälle vasta, kun lämpötila putoaa alle kolmeen celsiusasteeseen. Kiinassa suosittu Weibo-sovellus täyttyikin joulukuun lopussa vihaisista viesteistä, joissa toimistotyöntekijät valittivat palelevansa työpaikoillaan.

Rajoituksista huolimatta viranomaiset kuitenkin kieltävät, että maakunta kärsisi sähköpulasta.

– Jotkut osat maakunnasta ottivat käyttöön toimenpiteitä säästääkseen sähköä ja vähentääkseen sääntöä, kommentoi Zhao Chenxin, taloudesta vastaavan kansallisen kehitys- ja uudistusvaliokunnan edustaja.

Syy äkillisiin rajoituksiin on vuoden lopussa päättyvä 13. viisivuotissuunnitelma, joka ohjaa Kiinan taloutta. Suunnitelmien asettamat tavoitteet ovat usein ristiriitaisia, ja kova paine keskushallinnolta tarkoittaa, että paikalliset viranomaiset joutuvat usein turvautumaan äkillisiin viime hetken toimiin tavoitteiden saavuttamiseksi.

Koska Kiinassa ei ole vaaleja, päättäjiä ylennetään tai alennetaan riippuen menestyksestä tavoitteiden täyttämisessä. Paineet onnistumiseen ovat nousseet Xi Jinpingin valtakauden aikana.

Tähän mennessä viranomaiset ovat keskittyneet muihin viisivuotissuunnitelman osa-alueisiin, kuten bruttokansantuotteen kasvattamiseen, verokertymän kasvattamiseen ja työttömyyslukujen alentamiseen. Viime hetken toimilla pyritään saavuttamaan myös uudet ympäristötavoitteet.

Zhejiangin on asetettu tavoitteeksi energian kokonaiskulutuksen tehostaminen 17 prosentilla, jonka lisäksi maakunnan hiilenkäyttöä rajattiin. Maakunta kuitenkin käytti 87 prosenttia kiintiöstään jo ensimmäisen kolmen vuoden aikana.

Järjestelmä on johtanut tilanteeseen, jossa viranomaisten toiminta voi vaikuttaa paikoin järjettömältä. Kiinan joulupääkaupunkina tunnetussa Yiwussa joulukoristetehtaat määrättiin suljettavaksi juuri ennen joulua, kun taas Pohjois-Kiinassa kiellettiin hiilen käyttäminen lämmityksessä, vaikka korvaavaa kaasulämmitystä ei oltu vielä edes asennettu ja ulkona oli pakkasta.

Poukoilevasta politiikasta kärsivät eniten tavalliset kansalaiset. Zhejiangissa koristetehtaan omistava Ma Hairun mukaan kulunut vuosi on ollut vaikea.

– Tienasimme ennen miljoona yuania (n. 125 000 €) vuodessa, mutta häiriöiden takia emme tiedä, miten tänä vuonna käy, Ma kommentoi.