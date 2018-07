Pilvenpiirtäjän seinältä vyöryy 108-metrinen vesiputous

Suurista vesiputouksistaan tunnettu Guizhoun maakunta Etelä-Kiinassa on tuonut luonnonilmiön myös kaupunkialueelle.

Maakunnan pääkaupunkiin Guiyangiin valmistuneeseen 121 metriä korkeaan pilvenpiirtäjään on rakennettu 108-metrinen vesiputous. Liebian International Plaza -rakennuksesta löytyy muun muassa hotelli, kauppakeskus ja toimistotiloja.

CNN:n mukaan massiivista vesiputousta pidetään päällä käytännön syistä vain erityisten tilaisuuksien yhteydessä. Näytöstä joudutaan valmistelemaan kahden tunnin ajan neljällä 185-kilowattisella vesipumpulla.

Sähkölasku ei ole kuitenkaan kohtuuton, sillä tunnin vesisuihkulle kertyy hintaa noin sata euroa.

Guizhou on tällä hetkellä Kiinan nopeimmin kehittyviä maakuntia. Alueelle on jo rakennettu maailman suurin radioteleskooppi ja korkeimmalla sijaitseva silta.

Guizhou oli myös ensimmäinen kiinalainen maakunta, joka allekirjoitti alustavan sopimuksen Hyperloop-radan rakentamisesta.

