Kiinalainen asiantuntija tyrmää Italian koronatoimet

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Punaisen Ristin paikallisjohtajan mukaan epidemiaan on suhtauduttu ”löysästi” jopa Milanossa.

Kiina on lähettänyt koronavirusepidemiasta kärsivän Italian avuksi asiantuntijaryhmän jakamaan kokemuksia tartuntojen rajaamisessa ja sairastuneiden hoitamisessa.

Ryhmän mukana matkustanut Kiinan Punaisen Ristin varajohtaja Sun Shuopeng pitää tähän mennessä tehtyjä toimenpiteitä liian löysinä. Hän hämmästelee myös tavallisten italialaisten suhtautumista poikkeustilanteeseen.

– Täällä Milanossa rajoitukset ovat hyvin löysiä, vaikka Covid-19 on iskenyt rajuimmin juuri tänne. Julkinen liikenne kulkee edelleen, ihmiset liikkuvat ympäriinsä, tapaavat toisiaan hotelleissa eivätkä pidä kasvosuojaimia, Sun Shuopeng sanoi tiedotustilaisuudessa South China Morning Post -lehden mukaan.

Italia ilmoitti 427 ihmisen kuolleen koronavirukseen torstaina. Sairauteen on menehtynyt yli 3400 italialiasta eli enemmän kuin Manner-Kiinassa, Hongkongissa, Macaossa ja Taiwanissa yhteensä.

Manner-Kiinassa ei ole havaittu kotimaisia tartuntoja kahteen päivään. Kaikki torstaina kerrotut 39 tapausta vahvistettiin ulkomailta matkustaneilta henkilöiltä.

– En tiedä, mitä ihmiset oikein ajattelevat täällä. Meidän on oikeasti lopetettava tavanomainen taloudellinen toimintamme ja sosiaaliset kontaktimme. Meidän on pysyttävä kotona ja tehtävä kaikkemme ihmishenkien pelastamiseksi. Tämä on kaikkien kustannusten arvoista, Sun Shuopeng painotti.