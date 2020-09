Kiinalainen aivopesu esille – olympialaisia epäillään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Olympiakomiteaa vaaditaan ottamaan Kiinalta kisat pois.

Noin 150 ihmisoikeusryhmää vaatii Kansainvälistä Olympiakomiteaa (IOC) muuttamaan päätöksensä vuoden 2022 talviolympialaisten pitämisestä Kiinassa.

Erityisesti uiguurien, tiibetiläisten ja hongkongilaisten oikeuksien puolesta Aasiassa, Euroopassa, Yhdysvalloissa, Afrikassa ja Australiassa toimivat ryhmät ja järjestöt sanovat olympialaisten imagon ja hengen kärsivän, jos vuoden 2022 talviolympialaiset pidetään maassa, jonka ihmisoikeustilanne on vain pahentunut nykyisen presidentin Xi Jinpingin valtakaudella.

Järjestöt tuovat julki todisteita siitä, että noin miljoona Kiinan uiguuria on massapidätyksin suljettu erilaisille aivopesuleireille. Myös kansainvälisen median pääsy uiguureista tunnettuun Xinjiangin maakuntaan on täysin estetty.

Vetoajien edustajat muistuttavat olympiakomiteaa myös vuoden 2008 Pekingin olympialaisista. Ne saadessaan Kiina lupasi neuvotella tiibetiläisten kanssa Tiibetin maakunnassa paikallisten oikeuksia kunnioittavista sopimuksista.

Kun kisat päättyivät, paljastui Kiinan johtajien lupaus teatteriksi ja neuvottelut lopetettiin samalla, kun Kiinan vuonna 1951 valtaaman Tiibetin asukkaiden kulttuurisia ja uskonnollisia oikeuksia alettiin entisestään rajoittamaan ja valvomaan.

Kiina on painostanut myös lähimaiden, kuten Intian ja Nepalin hallituksia estämään Tiibetin pakolaisten mielenilmaisut maissaan.

Uiguuripakolaisia Kiina on ryhtynyt pelottelemaan Eurooppaa myöten. Esimerkiksi Hollannissa asuva uiguuriaktivisti Abdurahim Ghenia ovat tuntemattomat kiinalaiset seuranneet ja uhanneet useaan kertaan. Ghenin säännöllisesti Amsterdamissa pitämiin uiguurien oikeuksista muistuttaviin mielenilmaisuihin on ilmestynyt kiinalaisia uhkailemaan häntä kuolemalla.

Niin ikään Yhdysvalloissa ja Kanadassa mielenilmauksia järjestäneitä uiguureja on uhkailtu. New York Times on saanut käsiinsä salaisia asiakirjoja, joissa Kiinan presidentti Xi Jinping määrää terrorismin vastustamisen nojalla koko uiguuriväestön vastaisista toimista.

Kiinassa asuu vielä noin kymmenen miljoonaa uiguuria pääosin Xinjiangin maakunnassa. Siellä Peking on leirien perustamisen lisäksi ryhtynyt sijoittamaan han-kiinalaiseen pääväestöön kuuluvia Kiinan hallituksen uskollisia palvelijoita uiguuriperheisiin. Uiguurinaisia on painostettu tekemään lapsia näiden valvojien kanssa.

Kiina on painostanut myös ulkomaiden hallituksia myös palauttamaan uiguureja takaisin Kiinaan. Esimerkiksi Thaimaa palautti yli sata turvaa hakenutta uiguuria ja Egypti noin 20 uiguuriopiskelijaa.

Kiinan hallitus ei toistaiseksi ole vastannut ihmisoikeusryhmien IOC:lle osoittamaan kirjeeseen. Aiemmin se on vastannut arvosteluun sanomalla pyrkivänsä politiikallaan vain varmistamaan Kiinan yhteiskunnallisen vakauden ja turvallisuuden.

Kansainvälinen Olympiakomitea on vastannut vetoomuksen. Se sanoo pysyvänsä puolueettomana poliittisissa asioissa ja saaneensa Kiinan viranomaisilta vakuutuksen siitä, että he tulevat kunnioittamaan olympialaisten peruskirjaa. Siinä korostetaan sitä, että olympia-aatteen tulee edistää syrjimättömyyttä sekä ihmisten keskinäistä ystävyyttä ja solidaarisuutta.