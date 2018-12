Kiina yrittää kitkeä joulun, koristeita poistettu kaupoista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kiina kehottaa kansalaisia vaalimaan perinteisiä kiinalaisia tapoja.

Kiinassa viranomaiset yrittävät kitkeä kansalaisten joulunviettoa yhä kovemmalla kädellä, kertoo The Guardian.

Useissa kaupungeissa, kouluissa ja valtion instituutioissa joulun viettäminen on ollut tänä vuonna kiellettyä. Viranomaisten ovat kehottaneet ihmisiä vaalimaan joulun sijasta kiinalaisen kulttuurin perinteisiä tapoja.

Neljän kaupungin kerrotaan kieltäneen joulukoristeet kokonaan. Esimerkiksi Langfangin kaupunki on määrännyt koristeet hävitettäväksi kauppojen näyteikkunoista ja katukuvasta. Kauppoja on myös kielletty myymästä tuotteita, jotka liittyvät joulunviettoon. Viranomaisten mukaan kiellon tavoitteena on ”vakauden säilyttäminen” ja häiritsevän katukaupan torjuminen.

Changshanin kaupungin opetusvirasto kielsi viime viikolla ”länsimaiset festivaalit” ja joulunvieton kouluissa. Koristelun lisäksi kiellettyä on muun muassa jouluun liittyvien viestien lähettäminen sekä lahjojen vaihtaminen.

Kommunistisen Kiinan hallitus hyväksyy viisi uskontoa, joita ovat buddhalaisuus, taolaisuus, islam, katolisuus ja protestanttisuus. Uskontojen näkyvä harjoittaminen on kuitenkin tiukasti säädeltyä. Kiinan kerrotaankin kiristäneen viime aikoina otettaan uskonnollisista yhteisöistä.