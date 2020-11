Kiina voi vangita viruksesta varoittaneen viideksi vuodeksi

Wuhanin koronavirusepidemiasta kertonutta toimittajaa ja kansalaisaktivistia uhkaa jopa viiden vuoden vankeustuomio Kiinassa.

Paikallisten viranomaisten toimintaa arvostellut 37-vuotias entinen lakimies Zhang Zhanon ollut pidätettynä toukokuusta asti ”perättömien tietojen levittämisestä”. Poliisin mukaan nainen oli ”aiheuttanut riitoja ja hämminkiä” toiminnallaan.

Oikeuden asiakirjoissa viitataan Guardian-lehden mukaan Zhangin esittämiin lausuntoihin myös WeChat-, Twitter- ja Youtube-palveluissa. Syyttäjä esittää neljän tai viiden vuoden vankeustuomiota.

– Hän hyväksyi haastattelupyyntöjä ulkomaiselta medialta, kuten Free Radio Asialta ja Epoch Timesilta ja spekuloi pahantahtoisesti Wuhanin Covid-19-epidemialla, syytteessä todetaan.

Zhang Zhan oli kertonut Kiinan viranomaisten pidättämistä toimittajista sekä paikallishallintoa arvostelleiden uhrien perheiden kokemasta häirinnästä.

Kiinan kerrotaan asettaneen laajan informaatiosulun oikeustapauksen ympärille. Syyskuusta lähtien nälkälakossa olleen Zhangin äidille ei ole välitetty oikeuden asiakirjoja.

Ihmisoikeusjärjestö CHRD:n mukaan Zhang Zhan oli pidätettynä useita kuukausia myös vuosina 2018 ja 2019 Hongkongin demokratia-aktivistien tukemisesta. Hänet pakotettiin tuolloin psykiatriseen arviointiin.

Kiinan oikeusasteet päätyvät tilastojen mukaan 99-prosenttisesti syyttäjän esittämään tuomioon.

