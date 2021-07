”Kiina voi ajautua repivään taisteluun vallasta”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Xi Jinpingin jälkeistä aikaa leimaa amerikkalaistutkijoiden mukaan syvä epävarmuus.

Kiinaa pian yhdeksän vuotta johtaneen presidentti Xi Jinpingin asema vaikuttaa vahvasti betonoidulta. Niin maan sisäpolitiikka, kansainväliset suhteet kuin maan asevoimien johto on keskitetty tiukasti hänen käsiinsä.

– Xin kiistaton valta Kiinan kommunistisessa puolueessa tekee hänestä yhtä koskemattoman kuin Josif Stalin tai Mao Zedong toteuttamiensa brutaalien puhdistusten jälkeen, amerikkalaistutkijat Jude Blanchette ja Richard McGregor sanovat Foreign Affairs -lehdessä.

Blanchette toimii tutkijana Center for Strategic and International Studies -ajatushautomossa ja McGregor Lowy-instituutissa.

Vallan keskittäminen Xille on heidän mukaansa tehnyt Kiinan koko poliittisen järjestelmän vahvasti riippuvaiseksi yhdestä henkilöstä. Järjestelmän haavoittuvuutta lisää se, että sen enempää Xin omista tulevaisuudensuunnitelmista kuin hänen seuraajastaan tai edes seuraajan valintaprosessista ei ole tietoa.

– Jos hän virassa ollessaan yllättäen kuolisi, kuten Stalin vuonna 1953, johtaisiko kilpailu noususta valtaan puolueen jakautumiseen, tutkijat kysyvät.

Ennemmin tai myöhemmin Xi joka tapauksessa poistuu näyttämöltä, ja silloin Kiina saattaa heidän mukaansa syöksyä poliittiseen kriisiin.

– Kun koittaa hänen korvaamisensa aika, kuten aikanaan vääjäämättä käy, Pekingin levottomuuksien epävakauttava vaikutus saattaa ulottua kauas Kiinan rajojen ulkopuolelle, he toteavat.

Puhemies Maon vuonna 1976 tapahtuneen kuoleman jälkeisinä vuosikymmeninä Kiinan poliittinen järjestelmä näytti heidän mukaansa kaiken aikaa vakautuneen, mutta Xin aikana tilanne on muuttunut.

– Kiinan poliittista tulevaisuutta varjostaa nyt epävarmuus. Seuraajakysymys ei ole asia, josta kiinalaisviranomaiset keskustelisivat julkisesti, mutta eivät he myöskään voi sitä sivuuttaa. Se on ongelma, johon on ennemmin tai myöhemmin löydettävä ratkaisu.