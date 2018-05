Kiina viivyttää eräiden tuotteiden tuontia USA:sta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kahdenvälisten kauppaneuvottelujen alla Kiina on tiukentanut muutamien amerikkalaistuotteiden tuontitarkastuksia.

Kiinan viranomaiset ovat Financial Timesin mukaan alkaneet soveltaa tiukempia ympäristötarkastuksia ja karanteenimenettelyjä Yhdysvalloista tuotaviin Lincoln-autoihin, sianlihaan, omenoihin, tukkipuuhun ja lemmikkieläinruokin.

Lehti kertoo, että erään asiasta perillä olevan henkilön mukaan Sanghain ja Tianjin satamaviranomaiset ovat alkaneet tehdä lisätestejä maahan tuotavien Lincolnien päästöille. Porsaanlihan tuontia puolestaan viivyttää huhtikuun puolivälissä aloitettu tiukempi tarkastusmenettely.

Kiinan viranomaiset eivät ole kertoneet mitään erityistä syytä Lincolnien ja porsaanlihan tiukemmille tarkastuksille, mutta omenoiden ja tukkipuiden tarkastusten syyksi on ilmoitettu tuholaisvaara. Viranomaisia on kehotettu myös lisäämään verkkokaupassa myytävien amerikkalaisten elintarvikkeiden, terveystuotteiden ja kosmetiikan tarkastuksia.

FT ei ole saanut ketään osapuolista kommentoimaan asiaa. Valkoinen talo on kuitenkin ilmaissut huolensa viivytysten takia ja vaatinut amerikkalaistuotteille kunnollista pääsyä Kiina markkinoille.

Kiinan varapääministeri Liu He saapuu ensi viikolla Washingtoniin kauppaneuvottelujen toiselle kierrokselle. Presidentti Donald Trumpin hallinto on uhannut Kiinaa rangaistustulleilla immateriaalisiin oikeuksiin liittyvien epäiltyjen väärinkäytösten takia. Kiina on puolestaan uhannut amerikkalaisia vastatulleilla.