Kiina vehkeilee Talibanin kanssa

Afganistan on järkyttynyt Kiinan kaksinaamaisuudesta.

Kabulissa pidätettiin 10. joulukuuta 2020 kiinalainen vakoilurinki. Maiden välit ovat nyt jäässä ja Afganistanin hallitusviranomaiset ovat kertoneet maan katkaisseen öljy- ja kaasusopimukset Kiinan kanssa sekä aikovan neuvotella uudelleen suuret kaivossopimukset maiden välillä.

Kiinalainen vakoilurinki jahtasi kuuden vuoden ajan Kabulissa uiguurimuslimeita islamistijärjestö Talibaniin kytköksissä olevan Haqqani-terroristiverkoston avulla. Afgaaniviranomaiset ovat aiemmit tehneet yhteistyötä terrorismista epäiltyjen uiguurien kiinniottamisissa ja karkotuksissa, mutta nyt maa on järkyttynyt Kiinan toiminnasta, kertoo Foreign Policy.

Yhdysvalloilla on Afganistanissa vielä 2500 miestä, joiden tulee poistua maasta tämän vuoden toukokuuhun mennessä edellisen presidentin Donald Trumpin terroristijärjestön kanssa neuvotteleman sopimuksen mukaisesti. Valtatyhjiön täyttäjäksi on tarjokkaita.

Kiina suhmuroi Talibanin kanssa Afganistanin hallituksen selän takana. Maalla oli suhteet Taliban-hallintoon vuosina 1996–2001 ja nyt suhteita on lämmitelty uudelleen Yhdysvaltojen vetäytyessä.

Afganistanilla on valtavat raaka-ainevarannot mutta ulkomainen apu muodostaa 40 prosenttia sen bruttokansantuoteesta. Avun on tarkoitus puolittua vuoteen 2030 mennessä. Afganistanin maaperässä on saatavissa kultaa, hiiltä, kuparia, rautamalmia, talkkia, litiumia, uraania, arvokiviä, öljyä ja kaasua.

Afganistanin sodanjälkeisen talouskehityksen on ollut tarkoitus perustua näille rikkauksille, minkä takia maan hallitus on vuokrannut 30 vuodeksi naapurimaa Kiinalle suuria kuparikaivosalueita investointeja vastaan. Kiina on maailman suurin kuparintuottaja 51 prosentin osuudellaan ja kontrolloi yhä kasvavalla osuudellaan Lontoon raaka-ainepörssissä raaka-aineen hintaa.

Valitettavasti Kiina ei ole investoinut kaivoksiin eikä hyödyntänyt kaivosoikeuksiaan, mikä on tuottanut 2 miljardin dollarin tappiot Afganistanin taloudelle. Afganistanin keskushallinnon sijaan Kiinan kerrotaan tekevän kaivos- ja infrastruktuurisopimuksia maa-aluieta hallinnoivan Talibanin kanssa.