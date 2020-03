Kiina vahvistaa: Näin olemme valmiita auttamaan Suomea

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kiina uskoo Suomen saavan koronaepidemian kuriin.

Kiina tarjoaa Suomelle apua koronaviruksen vastaisessa taistelussa. Kiinan Suomen-suurlähetystön mukaan Kiina on valmis ”lääketieteelliseen yhteistyöhön” ja pyydettäessä muun muassa materiaalituen antamiseen kykyjensä ja Suomen tarpeiden mukaan.

Verkkouutiset sai viime viikon lopulla tiedon Kiinan avuntarjouksesta, ja kysyi asiasta suurlähetystöltä. Lehdistöattasea Zhang Haiyu vastaa Suomen ja Kiinan pitäneen yhteyttä epidemian alusta lähtien. Hän toteaa suomalaisen yhteiskunnan myös tarjonneen Kiinalle arvokasta tukea taistelun kriittisenä aikana.

– Jatkamme myös tiedon jakamista Suomen kanssa diagnoosi- ja hoito-ohjelmistamme, Zhang sanoo sähköpostitse.

Hän toteaa Kiinan uskovan, että epidemia ”voidaan saada tehokkaasti hallintaan aktiivisilla toimilla, joihin Suomen hallitus on ryhtynyt”.

– Olemme halukkaita jatkamaan kokemusten jakamista, suorittamaan lääketieteellistä yhteistyötä sekä olemme valmiita toimittamaan mitä vain apua tai materiaalitukea kykyjemme mukaan, mikäli sitä tarvitaan ja pyydetään, Zhang jatkaa avusta.

Iltalehti kertoi tiistaina useisiin eri lähteisiin viitaten, että Kiina on tarjonnut Suomelle apua. IL:n mukaan Viron hallitus on tiedustellut Suomen halukkuutta ostaa yhteishankinnalla suojamateriaaleja Kiinasta. Suomalaisten kerrotaan kuitenkin empivän, odottaako Kiina vastapalveluksena diplomaattisia palveluksia. Voitolle on IL:n mukaan pääsemässä kanta, että Kiinasta voidaan ostaa terveydenhuollon tarvikkeita, jos ja kun ne uhkaavat loppua.

Suojavarusteiden kerrottiin viime viikolla olevan paikoin loppumassa. Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on Ylen mukaan ilmoittanut, että sillä on ajoittaista pulaa visiireistä, suojalaseista ja korkeimman tasoisista hengityssuojaimista. Uutisen mukaan valtion huoltovarmuusvarastoja ollaan ensi viikolla aukaisemassa, jotta varusteet saadaan riittämään.

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa vaati sunnuntaina hallitusta toimimaan.

– On iso uutinen, että hallituksen on avattava maamme varmuusvarastoja suojavarusteiden ehtymisen takia jo nyt. Suojavarusteista alkaa olla puutteita vaiheessa, jossa koronaviruksen arvioitu kuormitus terveydenhuollollemme ja suojavarusteiden käytölle on alkumetreillä, Sari Sarkomaa kirjoittaa.

– Sairastuneiden ja tehohoitoa tarvitsevien ihmisten arvioituun huippulukemaan on vielä pitkä matka. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan se on tekemässä ohjeistusta siitä, minkä tasoisia suojavarusteita missäkin tilanteessa tulee käyttää. Sarkomaa toivoi hallituksen pitävän eduskunnan ajan tasalla. Hänen mukaansa kotimainen suojainten valmistus olisi saatava yhdessä yritysten kanssa vauhtiin.

